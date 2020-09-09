Директор Карпат обвинил журналистов во лжи и перевел стрелки на ассоциацию футбола

Исполнительный директор " Карпат " Ростислав Ящишин ответил на обвинения журналистов львовского телеканала НТА в том, что он мешал работе съемочной группы телеканала.

Полная ложь. Сказали, что я камеры проверял, - это вообще абсурд! Мне такое даже в голову не пришло бы. Я действительно подходил к съемочной группе сообщить, что программа "Реальный футбол" не заключала никаких договоров с футбольным клубом "Карпаты" о съемках или трансляциях матчей. У них нет такого права. Сообщил это культурно, с улыбкой, без злого умысла или намека на агрессию.

Они ответили, что будут снимать только голы. Говорю: "Простите, но голы снимать нельзя. Вы можете снимать послематчевые комментарии". Они поняли, перезвонили еще кому-то, переспросили еще - и все, сели себе смотреть футбол. Никто больше не трогал.

Я об этом [обвинении] сообщил Александру Шевченко, с которым у меня хорошие отношения. Насколько понимаю, программа имеет отношение к ассоциации футбола Львовщины. Написал ему, что это полный бред, и я не понимаю, для чего это делать. Он ответил, что еще не смотрел, но вряд ли у него есть основания не верить мне.