Официально: Матч Калуш - Карпаты не состоится

"Карпаты" официально объявили, что выездной матч 2-го тура против "Калуша" не состоится.

Как сообщает пресс-служба львовян, в адрес ПФЛ пришло письмо от "Калуша", где сообщается о прекращении участия этого клуба во Второй лиге сезона 2020/2021.

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Напомним, что в первом туре нового сезона команда из Ивано-Франковской области не отправилась на выездную игру против "Эпицентра". После двух неявок, согласно регламенту ПФЛ, идет снятие с турнира.

Изначально "Калуш" планировал играть в чемпионате и даже заплатил взнос за участие во Второй лиге, однако из-за финансовых проблем поздно начал процесс комплектации состава и оказался неготовым к новому сезону.