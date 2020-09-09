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Официально: Матч Калуш - Карпаты не состоится

Вторая лига
(1 голосов)

Калуш так и не вышел на старт сезона

Официально: Матч Калуш - Карпаты не состоится
Новина українською

"Карпаты" официально объявили, что выездной матч 2-го тура против "Калуша" не состоится.

Как сообщает пресс-служба львовян, в адрес ПФЛ пришло письмо от "Калуша", где сообщается о прекращении участия этого клуба во Второй лиге сезона 2020/2021.

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Напомним, что в первом туре нового сезона команда из Ивано-Франковской области не отправилась на выездную игру против "Эпицентра". После двух неявок, согласно регламенту ПФЛ, идет снятие с турнира.

Изначально "Калуш" планировал играть в чемпионате и даже заплатил взнос за участие во Второй лиге, однако из-за финансовых проблем поздно начал процесс комплектации состава и оказался неготовым к новому сезону.

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В статье: Карпаты (Львов) ФК Калуш
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (1)
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givchak (Дрогобич)
09.09.2020 в 21:11
Срочно треба Зеленському заїхати в Калуш!
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