Карпаты тратят на содержание стадиона Украина 5,5 млн гривен в год

" Карпаты " опубликовали годовую смету на содержание стадиона "Украина". В общей сложности, клуб за год потратил на содержание арены 5,5 млн гривен.

В смете, которую предоставили "Карпаты", фигурируют такие статьи расходов:

– Электроэнергия (и обогрев поля): 2,225 млн гривен

– Уход за газоном – 1,207

– Водоснабжение – 597 тысяч гривен

– Вывоз мусора – 66

"При условии проведения на "Украине" в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится "Карпатам" в 421 тысячу гривен", – сказано в заявлении клуба.