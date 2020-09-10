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Карпаты тратят на содержание стадиона Украина 5,5 млн гривен в год

Вторая лига
(1 голосов)

Карпаты аргументировали свою цену на аренду стадиона

Карпаты тратят на содержание стадиона Украина 5,5 млн гривен в год
Новина українською

"Карпаты" опубликовали годовую смету на содержание стадиона "Украина". В общей сложности, клуб за год потратил на содержание арены 5,5 млн гривен.

В смете, которую предоставили "Карпаты", фигурируют такие статьи расходов:

– Электроэнергия (и обогрев поля): 2,225 млн гривен

– Уход за газоном – 1,207

– Водоснабжение – 597 тысяч гривен

– Вывоз мусора – 66

"При условии проведения на "Украине" в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится "Карпатам" в 421 тысячу гривен", – сказано в заявлении клуба.

Напомним, что недавно президент "Руха" Григорий Козловский выступил с идеей инициировать передачу стадиона в коммунальную собственность. Поддержал идею Козловского о передаче стадиона городу и ФК "Львов". Клуб посчитал завышенной цену на аренду стадиона от "Карпат" в размере 135 тысяч гривен за матч.

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В статье: Карпаты (Львов) стадион Украина
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
10.09.2020 в 20:04
Карпаты вылетели из вышки и перспективы туманны. Зачем им такой стадион с такими непосильными расходами? Пусть отдадут тому кто может содержать.
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0
-1
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Инспектор ( )
10.09.2020 в 20:12
Когда то же вернутся
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