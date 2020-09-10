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Карпаты тратят на содержание стадиона Украина 5,5 млн гривен в год
Карпаты аргументировали свою цену на аренду стадиона
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В смете, которую предоставили "Карпаты", фигурируют такие статьи расходов:
– Электроэнергия (и обогрев поля): 2,225 млн гривен
– Уход за газоном – 1,207
– Водоснабжение – 597 тысяч гривен
– Вывоз мусора – 66
"При условии проведения на "Украине" в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится "Карпатам" в 421 тысячу гривен", – сказано в заявлении клуба.
Напомним, что недавно президент "Руха" Григорий Козловский выступил с идеей инициировать передачу стадиона в коммунальную собственность. Поддержал идею Козловского о передаче стадиона городу и ФК "Львов". Клуб