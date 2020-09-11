Вспышка коронавируса в Металле - заболели Призетко и Кучер

Игроки и сотрудники "Металла" прошли плановое тестирование на коронавирус. У главного тренера команды Александра Кучера и тренера Александра Призетко тесты оказались положительными.

Кучер и Призетко находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо - симптомов болезни у них нет.

Остальные члены команды поселились в гостинице и временно ограничены в контактах с внешним миром. При этом все футболисты «Металла" здоровы и готовятся к матчу 2-го тура второй лиги с одесским клубом "Реал Фарма".

На сегодняшнюю игру желто-синих выведет ассистент главного тренера Юрий Ушмаев.

Поединок «Металл» - «Реал Фарма» состоится на стадионе «Солнечный» в поселке Пятихатки и начнется в 17:00.