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Вспышка коронавируса в Металле - заболели Призетко и Кучер

Вторая лига
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Но матч, обещают, состоится

Вспышка коронавируса в Металле - заболели Призетко и Кучер
Новина українською

Игроки и сотрудники "Металла" прошли плановое тестирование на коронавирус. У главного тренера команды Александра Кучера и тренера Александра Призетко тесты оказались положительными.

Кучер и Призетко находятся на самоизоляции, чувствуют себя хорошо - симптомов болезни у них нет.

Остальные члены команды поселились в гостинице и временно ограничены в контактах с внешним миром. При этом все футболисты «Металла" здоровы и готовятся к матчу 2-го тура второй лиги с одесским клубом "Реал Фарма".

На сегодняшнюю игру желто-синих выведет ассистент главного тренера Юрий Ушмаев.

Поединок «Металл» - «Реал Фарма» состоится на стадионе «Солнечный» в поселке Пятихатки и начнется в 17:00.

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В статье: Александр Кучер Вторая лига Александр Призетко Реал Фарма (Одесса) коронавирус Металл (Харьков)
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Источник:
Метал
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