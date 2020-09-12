Металл - Реал Фарма 6:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Второй лиги, в котором харьковский Металл разгромил Реал Фарм из Одессы. Дублями в матче отличились опытные форварды Фомин и Нехтий, по голу добавили Рязанцев и Давыдов. Команда Кучера, который игру пропускал из-за коронавируса, лидирует в группе В, набрав максимум очков.

Вторая лига. Второй тур

МЕТАЛЛ - РЕАЛ ФАРМА 6:0 (1:0)

Голы: Фомин (19, 48), Нехтий (51, 52), Рязанцев (78), Давыдов (90)