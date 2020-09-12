Вторая лига
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Металл - Реал Фарма 6:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Металл - Реал Фарма, вторая лига, 12 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Второй лиги, в котором харьковский Металл разгромил Реал Фарм из Одессы. Дублями в матче отличились опытные форварды Фомин и Нехтий, по голу добавили Рязанцев и Давыдов. Команда Кучера, который игру пропускал из-за коронавируса, лидирует в группе В, набрав максимум очков.
Вторая лига. Второй тур
МЕТАЛЛ - РЕАЛ ФАРМА 6:0 (1:0)
Голы: Фомин (19, 48), Нехтий (51, 52), Рязанцев (78), Давыдов (90)
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