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Металл - Реал Фарма 6:0. Видео голов и обзор матча

Вторая лига
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Металл - Реал Фарма, вторая лига, 12 сентября 2020

Металл - Реал Фарма 6:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура Второй лиги, в котором харьковский Металл разгромил Реал Фарм из Одессы. Дублями в матче отличились опытные форварды Фомин и Нехтий, по голу добавили Рязанцев и Давыдов. Команда Кучера, который игру пропускал из-за коронавируса, лидирует в группе В, набрав максимум очков.

Вторая лига. Второй тур

МЕТАЛЛ - РЕАЛ ФАРМА 6:0 (1:0)

Голы: Фомин (19, 48), Нехтий (51, 52), Рязанцев (78), Давыдов (90)

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В статье: Руслан Фомин Реал Фарма (Одесса) Металл (Харьков)
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