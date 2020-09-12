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Кучер – о заражении COVID-19: Чувствую себя хорошо и надеюсь поскорее вернуться к работе

Вторая лига
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Наставник рассказал о своем состоянии

Кучер – о заражении COVID-19: Чувствую себя хорошо и надеюсь поскорее вернуться к работе
Новина українською

Главный тренер харьковского "Металла" Александр Кучер дал свой комментарий пресс-службе клуба после игры против одесской команды "Реал Фарма" (6:0).

– Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за то, что в будний день они нашли возможность прийти на стадион и поддержали наших футболистов – мы это очень ценим! Во-вторых, хочу сказать спасибо команде за ту игру, которую она продемонстрировала. Футболисты выложились на 100%, продолжали играть до конца даже несмотря на столь крупный счет.

– Сегодня стало известно, что ваш тест на COVID-19 дал положительный результат, после чего многие болельщики на страницах официальных соцсетей ФК "Металл" выразили вам слова поддержки.

– Я очень благодарен нашим болельщикам за поддержку и важные для меня слова! Хочу успокоить их: чувствую себя хорошо. Надеюсь, вскоре вернусь к работе с командой непосредственно на поле. Пока же буду держать связь на расстоянии, благо сейчас средства коммуникации позволяют это делать.

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В статье: Александр Кучер Металл (Харьков)
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