Кучер – о заражении COVID-19: Чувствую себя хорошо и надеюсь поскорее вернуться к работе

Главный тренер харьковского "Металла" Александр Кучер дал свой комментарий пресс-службе клуба после игры против одесской команды "Реал Фарма" (6:0).

– Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за то, что в будний день они нашли возможность прийти на стадион и поддержали наших футболистов – мы это очень ценим! Во-вторых, хочу сказать спасибо команде за ту игру, которую она продемонстрировала. Футболисты выложились на 100%, продолжали играть до конца даже несмотря на столь крупный счет.

– Сегодня стало известно, что ваш тест на COVID-19 дал положительный результат, после чего многие болельщики на страницах официальных соцсетей ФК "Металл" выразили вам слова поддержки.

– Я очень благодарен нашим болельщикам за поддержку и важные для меня слова! Хочу успокоить их: чувствую себя хорошо. Надеюсь, вскоре вернусь к работе с командой непосредственно на поле. Пока же буду держать связь на расстоянии, благо сейчас средства коммуникации позволяют это делать.