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Красников о работе в Металле: Для меня это очередной вызов. Сейчас уже есть опыт

Вторая лига
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Функционер рассказал о работе в клубе не уровня еврокубков

Красников о работе в Металле: Для меня это очередной вызов. Сейчас уже есть опыт
Новина українською

Конечный бенефициар "Металла" Евгений Красников рассказал, как работать в клубе уровня Второй лиги.

- Насколько вам тяжело спуститься с уровня команды еврокубков до команды, которая будет играть, к примеру, против "Реал Фармы"?

- Настраиваемся на "Реал Фарму". Это очень непростая команда, колючая. Я же не пришел в "Металлист" из "Челси" или "МЮ". Мы попали в профессиональную лигу, был выбор: либо стать спортивным директором, либо продолжать играть.

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Я с 23 лет занимаюсь работой директора в любительских лигах, на первенство города. Мы дошли до высшей лиги, ведь "Харьков" - это "Арсенал", в котором я работал. Тоже у нас был очень ограниченный бюджет, но оттуда вышли игроки. Для меня это очередной вызов. Но тогда не было опыта, а сейчас есть. Главное, что в Харькове, - рассказал Красников.

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В статье: Вторая лига Евгений Красников Металл (Харьков)
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Источник:
"Бомбардир"
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