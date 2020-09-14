Вторая лига
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Металлург - Перемога: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Запорожье будет закрыта программа второго тура
Последний матч второго игрового дня во Второй лиге. Запорожский "Металлург" начал чемпионат с разгрома "Никополя", "Перемога" в первом туре дома отобрала очки у "Балкан".
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