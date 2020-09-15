Руслан Фомин зарекся не завершать карьеру, пока Металл не будет в УПЛ

34-летний нападающий харьковского " Металла " из Второй лиги Руслан Фомин рассказал ТК Футбол, когда он намерен завершить карьеру.

Да, в УПЛ ты на людях: трансляции, интервью, все остальное ...А тут ты в тени. А это и интереснее - подниматься по ступенькам выше и напоминать о себе.

Пока "Металл" не выйдет в УПЛ - Фомин не закончит карьеру, - пообещал Руслан.