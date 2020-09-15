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Руслан Фомин зарекся не завершать карьеру, пока Металл не будет в УПЛ
А путь - длинный
34-летний нападающий харьковского "
Да, в УПЛ ты на людях: трансляции, интервью, все остальное ...А тут ты в тени. А это и интереснее - подниматься по ступенькам выше и напоминать о себе.
Пока "Металл" не выйдет в УПЛ - Фомин не закончит карьеру, - пообещал Руслан.
Напомним, что Фомин играл за харьковский "Арсенал", "Шахтер", "Металлист", "Зарю", "Ильичевец"/"Мариуполь", "Черноморец", а также выступал в Азербайджане, Казахстане и Греции. На его счету 45 голов в 207 матчах УПЛ. В двух первых матчах Второй лиги он забил четыре гола.