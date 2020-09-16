  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Директор Карпат: Нам не позволили идти по плану А и создать обновленные Карпаты
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Карпат: Нам не позволили идти по плану А и создать обновленные Карпаты

Вторая лига
(1 голосов)

Поэтому в клубе все очень трудно

Директор Карпат: Нам не позволили идти по плану А и создать обновленные Карпаты
Новина українською

Сергей Болотников, директор по спортивному развитию львовских "Карпат" рассказал о состоянии дел в клубе.

По его словам, в "Карпатах" все очень трудно, ведь клуба не дали уйти по плану А и создать обновленные Карпаты уже в этом сезоне.

Скорее всего это произойдет в следующем сезоне. А сейчас будем к этому готовиться, разрабатывать различные варианты. Они есть. Возможно, как-то удастся договориться и спасти имеющиеся Карпаты.

Будем искать деньги. Вы много «гейт» нас за то, будто мы нелепо работаем. На самом деле сами попробуйте - мы такие же люди, как и вы, в нас нет мешков денег, чтобы построить «Нью Васюки». Мы вынуждены идти по плану Б. Поэтому все очень трудно, воюем за то, чтобы сохранить бренд Карпаты, чтобы они жили.

Напомним, из-за задолженности Карпаты вылетели с УПЛ и начали этот сезон во Второй лиге.

"План А", о котором говорит Болотников - это создание нового клуба. В СМИ говорилось, что таким клубом должен был стать "Карпаты" из Галича-Бурштына - он сейчас тоже играет во Второй лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Сергей Болотников Карпаты (Галич)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
sawyer3273 (Тель-Авив)
16.09.2020 в 16:24
"Вы много «гейт» нас за то, будто мы нелепо работаем" это что ещё за гейты?
Ответить
0
0
Ten0N (Leopolis)
16.09.2020 в 16:27
Хейтят. Хз почему автор решил такое написать
Ответить
0
0
Saturn (Киев)
16.09.2020 в 16:06
Мутят и дым идет
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2020 в 16:14
Дим замаскований
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2020 в 16:04
А чому вине дограли до кінця 8 матчів минулого чемпіонату? Зараз би бли у першій лізі. Хто вам винен?
Ответить
0
0
Вано (Lviv)
16.09.2020 в 16:08
Не були б вони в першій лізі, тому що в них борги які не дозволяють заявити команду ні в прем'єр лігу ні в першу, вони теоретично і в другу не могли б заявитись якби не Садовий
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.09.2020 в 16:14
А до чого тоді тут А.Садовий, якщо вони перестрибнули аматорську лігу?
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...