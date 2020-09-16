Директор Карпат: Нам не позволили идти по плану А и создать обновленные Карпаты

Сергей Болотников, директор по спортивному развитию львовских " Карпат " рассказал о состоянии дел в клубе.

По его словам, в "Карпатах" все очень трудно, ведь клуба не дали уйти по плану А и создать обновленные Карпаты уже в этом сезоне.

Скорее всего это произойдет в следующем сезоне. А сейчас будем к этому готовиться, разрабатывать различные варианты. Они есть. Возможно, как-то удастся договориться и спасти имеющиеся Карпаты.

Будем искать деньги. Вы много «гейт» нас за то, будто мы нелепо работаем. На самом деле сами попробуйте - мы такие же люди, как и вы, в нас нет мешков денег, чтобы построить «Нью Васюки». Мы вынуждены идти по плану Б. Поэтому все очень трудно, воюем за то, чтобы сохранить бренд Карпаты, чтобы они жили.

Напомним, из-за задолженности Карпаты вылетели с УПЛ и начали этот сезон во Второй лиге.

"План А", о котором говорит Болотников - это создание нового клуба. В СМИ говорилось, что таким клубом должен был стать "Карпаты" из Галича-Бурштына - он сейчас тоже играет во Второй лиге.