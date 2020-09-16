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COVID-19 в Металле: Положительные тесты сдали Фомин, Дикань, Романов и Багачанский

Вторая лига
(2 голосов)

Харьковский клуб продолжает страдать от заразы

COVID-19 в Металле: Положительные тесты сдали Фомин, Дикань, Романов и Багачанский
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В харьковском ФК "Металл" зарегистрирована вспышка коронавируса.

Клуб официально сообщил, что позитивные тесты на COVID-19 сдали полузащитники Сергей Романов и Максим Багачанский, нападающий Руслан Фомин и тренер вратарей Андрей Дикань.

Все заболевшие находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами.

При этом клуб заявляет, что выездной матч 3-го тура Второй лиги с "Никополем" состоится по графику 19 сентября.

Напомним, что ранее коронавирус также был обнаружен у главного тренера команды Александра Кучера и тренера Александра Призетко.

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В статье: Руслан Фомин Андрей Дикань Сергей Романов Металл (Харьков) Максим Багачанский
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