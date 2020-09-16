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COVID-19 в Металле: Положительные тесты сдали Фомин, Дикань, Романов и Багачанский
Харьковский клуб продолжает страдать от заразы
В харьковском
Клуб официально сообщил, что позитивные тесты на COVID-19 сдали полузащитники Сергей Романов и Максим Багачанский, нападающий Руслан Фомин и тренер вратарей Андрей Дикань.
Все заболевшие находятся на самоизоляции и в постоянном контакте с клубными врачами.
При этом клуб заявляет, что выездной матч 3-го тура Второй лиги с "Никополем" состоится по графику 19 сентября.
Напомним, что ранее коронавирус также был обнаружен у