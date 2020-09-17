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Верховная Рада выделила 150 млн гривен на реконструкцию стадиона в Кривом Роге
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Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в госбюджет на 2020 год.
Среди прочих правок, в бюджете теперь есть 150 миллионов гривен на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге.
При этом, как сообщил координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик, на данный момент уже есть и проект реконструкции стадиона.
Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что реконструкция обойдется в 600 млн гривен, и пока что неясно, кто будет финансировать недостающие средства.
Также напомним, что в ходе работ количество мест на стадионе должно сократится с 30 до 16,5 тысяч.
Стадион построен 1970 года, реконструирован в 1999 (установлены пластиковые сиденья). Расположен вблизи станции метротрама Проспект Металлургов.