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Верховная Рада выделила 150 млн гривен на реконструкцию стадиона в Кривом Роге

Вторая лига
(1 голосов)

Футбол в Кривом Роге возрождается семимильными шагами

Верховная Рада выделила 150 млн гривен на реконструкцию стадиона в Кривом Роге
Новина українською

Верховная Рада Украины проголосовала за изменения в госбюджет на 2020 год.

Среди прочих правок, в бюджете теперь есть 150 миллионов гривен на реконструкцию стадиона "Металлург" в Кривом Роге.

При этом, как сообщил координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик, на данный момент уже есть и проект реконструкции стадиона.

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Отметим, что ранее СМИ сообщали о том, что реконструкция обойдется в 600 млн гривен, и пока что неясно, кто будет финансировать недостающие средства.

Также напомним, что в ходе работ количество мест на стадионе должно сократится с 30 до 16,5 тысяч.

Стадион построен 1970 года, реконструирован в 1999 (установлены пластиковые сиденья). Расположен вблизи станции метротрама Проспект Металлургов.

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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (28)
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ascent (Луксор)
17.09.2020 в 21:50
Будет потом повод за что Зел привлечь к ответственности и дать срок...
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+5
0
atroxs (Харьков)
17.09.2020 в 21:30
Завидуйте молча. Наконец-то у славного когда-то Кривбасса будет современный стадион, который останется на долгие годы.
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0
-9
Footballhead (м. Чернігів)
17.09.2020 в 21:32
А у тебе буде паспорт негромадянина або квиток в один кінець на Москву, лол))
Ответить
+2
-3
aleks68
17.09.2020 в 21:49
"кривбасс"может быть и славный клуб,а вот уроженец кривого рога зеленский -тупоголовое ЧМО к несчастью для страны ставший президентом
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+8
0
ShtanGa (Славське)
17.09.2020 в 21:27
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
17.09.2020 в 21:26
Зборище дебілів, а не народні депутати.
Ответить
+9
0
ShtanGa (Славське)
17.09.2020 в 21:28
Саме так
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+6
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.09.2020 в 21:16
Мені цікаво подивитися на реакцію криворіжців, надто ультрасів, які уже протестували проти Зебіла на матчі Кривбасу -1. Впевнений, вони і цього разу доведуть, що Кривий Ріг ненавидить гнусаве чмо і хоче бачити його в суді або в могилі.
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+10
-1
Kristo (Львов)
17.09.2020 в 21:10
В Ивано-Франковске стадион не могут достроить 30 лет.... Туда денег нет. Президент не оттуда....
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+10
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 21:00
... а на ремонт олимпийского центра в Чернигове денег нет, логично . И никакой коррупции
Ответить
+9
0
Footballhead (м. Чернігів)
17.09.2020 в 21:30
Нє, нуачо? Ми ж не кар'єр, де Гідранта під боярою зачали. На нас шкода.
Ответить
+3
0
digitex (Николаев)
17.09.2020 в 20:59
Народные депутаты Вы умом тронулись, пенсионеры выживают получая мизерную зарплату, а Вы стадионы ремонтируете. Козлы, жалею, что вы пришли к власти.
Ответить
+11
-1
digitex (Николаев)
17.09.2020 в 21:02
Получая мизерную пенсию
Ответить
+3
0
Toni (Львiв)
17.09.2020 в 21:11
То ти співучастник?
Ответить
+2
-2
ShtanGa (Славське)
17.09.2020 в 21:24
0
0
digitex (Николаев)
17.09.2020 в 22:07
Соучастник чего, ляпнул, лиж бы ляпнуть.
0
0
aleks68
17.09.2020 в 20:59
придёт день и клоун и его ..... прислуга ответят за свои дела.а "кривбасс" ждёт печальная участь.а пока юзик с и же может спокойно набивать карманы
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+7
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.09.2020 в 20:52
Верховная Рада выделила 150 млн гривен на реконструкцию стадиона в Кривом Роге .пишите сразу разварует.
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+5
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.09.2020 в 20:45
У Вінниці стадіон- розвалюха. Але ні Порошенко, ні Гройсман навіть не наважилися виділити гроші із наших із вами податків на його реконструкцію, бо це є не правильно. А зебілам все можна..
Ответить
+14
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.09.2020 в 21:18
Ну тому що Порошенко був президентом, а не любителем друзів дєтства, нехай і заляпався непотизмом у випадку Луцика-ґенпрокурора. Але в цілому Петро Олексійович свої обов'язки виконував справно, як би до нього не ставились. Цей же тупо розбазарює наше бабло на свої забаганки. Мразота.
Ответить
+4
0
zhytomircity (Житомир)
17.09.2020 в 20:44
Клоун уйдёт и накроется пушистым зверьком стадион.
Ответить
+10
-1
zhytomircity (Житомир)
17.09.2020 в 21:12
У нас со стадионом тоже беда, вроде есть, но не играем. Пилят бюджет сильно. ПыСы. Желаю Кривому Рогу что бы была команда всегда.
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
17.09.2020 в 21:23
Так ви не одні. Верес - та сама гісторія: 6 років строять-строять і весь час крадуть бабло на реконструкцію. Вони ж без стадіону грали, коли були в УПЛ, хоча саме за це прокинули Десну заради кума Павелка)
+2
0
Aalex-696 (Немирів)
17.09.2020 в 20:42
Афігеть. Народне бабло на приватний стадіон! Зєбіли.
Ответить
+15
-1
Toni (Львiв)
17.09.2020 в 20:41
Думаю зебіли саме цього і хотіли коли вибирали клоуна.
Ответить
+10
0
Bonus (Львів)
17.09.2020 в 20:35
І кому урізали в рахунок цього? Невже Авакову?
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 20:59
Армии урезали, Авакову увеличили
Ответить
+5
0
Bonus (Львів)
17.09.2020 в 21:58
Дивився щойно на ютубі Петрова з Мелітополя, так виявляється преЗеденту до суми минулорічного бюджету додали ще 358 млн. (заслужив...мабуть), а Авакяну взагалі порівняно з минулим роком +3,7 млрд. грн. Коротше кажучи - кінець епосі бідності...у когось.
+1
0


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