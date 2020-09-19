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Никополь - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральный поединок пятницы в группе Б
Без троих игроков основы отправился "Металл" в Никополь. Но при этом вряд ли станет намного слабее на фоне аутсайдера своей группы.
Трансляция от пресс-службы ФК "Никополь"
Трансляция от пресс-службы гостей (с комментарием Колесника)
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