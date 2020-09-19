Никополь - Металл: смотреть онлайн, видеотрансляция

Без троих игроков основы отправился "Металл" в Никополь. Но при этом вряд ли станет намного слабее на фоне аутсайдера своей группы.

Трансляция от пресс-службы ФК "Никополь"

Трансляция от пресс-службы гостей (с комментарием Колесника)