Крещение суровыми реалиями Второй лиги, Металл с трудом вывозит три очка из Никополя

С огромными кадровыми трудностями столкнулся тренерский штаб харьковчан, которыми едва не восспользовался аутсайдер. "Никополь" избрал рабоче-крестьянский подход, но все же не дотерпел до финального свистка.

Из-за коронавируса у главного тренера, а также троих игроков основы, харьковский "Металл" в Никополь привез Юрий Ушмаев, а в запасе осталось лишь четыре исполнителя, с учетом вратаря. Еще три игрока получили травмы в рамках тренировочного процесса. Но все равно это не отнимало у лидера группы Б статус фаворита, который подтверждать вышли в частности Сергей Давыдов, Евгений Стрельцов и Евгений Лозовой, которые не часто оказывались в стартовом составе ранее.

Ко всем бедам у "Металла" добавилось повреждение Ралюченко уже в первом тайме, что вынудило Ушмаева делать замену и выпускать Рязанцева. Хотя показалось, что эта замена планировалась и без травмы опорника, структурно она делала формацию команды гостей более атакующей. Стоит отметить сложности, с которыми столкнулись харьковчане при вскрытии низкого защитного блока "Никополя". Моментов было минимум, да и те сложно назвать таковыми, ведь речь шла в основном об ударах издали.

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"Никополь" ативно использовал тактику мелкого фола, что было чревато очередными вынужденными заменами "Металла". Чем больше счет оставался не окрытым - тем большими были риски харьковчан уехать домой с еще большим лазаретом. В результате перед самым перерывом Егор Демченко - лидер "Металла" среди оставшихся здоровыми игроков, дважды кряду болезненно получил по ногам, за что соперник заплатил всего лишь желтой карточкой для Сосо Двали.

После перерыва характер игры мало поменялся, разве что "Металл" все же стал более активым в атаке. Но и "Никополь" не стал меньше бить соперника по ногам. В конце концов, проход Рязанцева закончился пасом на Нехтия и Владиславу таки удалось пробить вратаря. Буквально через несколько минут отличился и Евгений, красивым ударом со штрафного, который назначили после удаления Сосо Двали.

Забив дважды, "Металл", наконец, успокоился и стал играть в красивый футбол. Соперник же, после того как остался в меньшинстве, менее настырно фолил, что уберегло харьковчан от очередных травм. В концовке Мандровский все же мог забить гол престижа, но Николай Ярош вынес мяч с линии пустых ворот.

"Металл" продолжает идти во главе таблицы группы Б с максимум очков после трех туров и без пропущенных голов.

Никополь - Металл 0:2 (0:0)

Голы: Нехтий (62), Рязанцев (66)

Никополь: Полтавцев, Двали, Катеруша, Слищенко, Полянский, Адаменко (Бэйер 86), Белоус (Омельченко 62), Левенец, Жуков (Фомин 81), Донец, Мадровский.

Металл: Денчук, Ярош, Федорив, Мизюк, Люлька, Демченко, Ралюченко (Рязанцев 30), Лозовой, Нехтий, Стрельцов (Антонов 46), Давыдов (Мандей 77).

Предупреждения: Адаменко (18), Мандровский (39), Двали (45+2, 65), Белоус (62) - Ярош (44), Рязанцев (57)

Удаление: Двали (65)