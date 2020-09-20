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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь-2 - Подолье, Рубикон - Чайка. Вторая лига: смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Третий тур в группе А продолжается матчами команд из Киевской и Хмельницкой областей

Оболонь-2 - Подолье, Рубикон - Чайка. Вторая лига: смотреть онлайн, видеотрансляции
Новина українською

ОБОЛОНЬ-2 - ПОДОЛЬЕ (14:00)

РУБИКОН - ЧАЙКА (15:00)

Трансляция появится позже

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В статье: Вторая лига Подолье (Хмельницкий) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Оболонь-2 (Буча) Рубикон (Киев)
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