Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь-2 - Подолье, Рубикон - Чайка. Вторая лига: смотреть онлайн, видеотрансляции
Третий тур в группе А продолжается матчами команд из Киевской и Хмельницкой областей
ОБОЛОНЬ-2 - ПОДОЛЬЕ (14:00)
РУБИКОН - ЧАЙКА (15:00)
Трансляция появится позже
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