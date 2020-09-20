Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перемога - Кривбасс, Яруд - Энергия. Вторая лига: смотреть онлайн, видеотрансляции
Две встречи группы Б с непредсказуемым исходом
ПЕРЕМОГА - КРИВБАСС
ЯРУД - ЭНЕРГИЯ
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