Первое поражение Кривбасса после возрождения, Яруд слабее Энергии в Мариуполе

Криворожане не впечатлили по первому тайму, в отличие от днепровской "Перемоги", которая снова заставила попотеть фаворита. Как и в поединках с "Балканами" и "Металлургом", закончившимися нулевыми ничьими, подопечные Яровенко опасно контратаковали, чем заставляли редуты соперника регулярно напрягаться.

Не забывали днепровцы об атаках и после перерыва, особенно активными впереди были Даниил Боженар и Алексей Разуваев. Именно они организовали гол, конечно же, в быстрой атаке. Разуваев нашел Боженара на правом крае штрафной площадки. Против того было двое защитников, плюс вратарь сократил угол обстрела. Но Даниил не растерялся, развернулся и пробил под перекладину!

Обильная торсида "Кривбасса", которая приехала на недалекий выезд, приуныла, тем более их любимцы кроме града желтых карточек ничем иным отмечаться не спешили. Да и "Перемога" давления не уменьшала, ведь попала в свою стихию, получив возможность действовать на контратаках, еще и при устраивающем счете.

В концовке на поле вышел нигерийский легионер "Перемоги" БрайтДжон Эсьен, который только двумя днями ранее присоединился к команде и был дозаявлен на чемпионат. Он помог партнерам блокировать подачи вдали от своих ворот, так что финального штурма у киворожан по сути не получилось.

"Кривбасс" впервые проигрывает после двух разгромов в Кубке и стартовой пары викторий в чемпионате. Команда же Евгения Яровенко в трех играх с фаворитами группы Б набрала пять очков и ни разу даже не пропустила!

ПЕРЕМОГА - КРИВБАСС 1:0 (0:0)

Гол: Боженар (62)

Подопечные Олега Федорчука, на правах более опытных, с позиции силы начали матч и быстро открыли счет. Валерий Доля прошел левым флангом, просочился в центр и пробил из-за педелов штрафной площадки в противоход ватарю. Отыграться азовцы смогли лишь под занавес первой половины - Игорь Быковский получил мяч от партнера справа и пробил в ближний угол.

После перерыва все же гости дожали "Яруд", голами с разницей в десять минут отличились Студенко и Комисар. "Энергия" пока что набирает очки исключительно на выезде, причем максимум - шесть в двух поединках! Подопечные же Владимира Киликевича прошлый тур пропускали, так что эта неудача становится для них дебютной в чемпионате.

ЯРУД - ЭНЕРГИЯ 1:3 (1:1)

Голы: Быковский (41) - Доля (16), Студенко (67), Комисар (77)