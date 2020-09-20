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Вторая лига. Ужгород снова добывает минимальную победу, теперь над Буковиной

Вторая лига
(2 голосов)

В группе А определился единоличный лидер после трех туров

Вторая лига. Ужгород снова добывает минимальную победу, теперь над Буковиной
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Буковина", с которой в качестве консультанта сейчас работает Андрей Демченко, дала бой одному из лидеров своей группы. Однако "Ужгород" все равно победил за счет более высокого класса своих исполнителей.

Под занавес первого тайма гостям удалось открыть счет. Виктор Ряшко обыгрался с Юрием Чонкой и сильно пробил под перекладину.

В дебюте тайма второго отличный шанс сравнять счет получил Василий Палагнюк. Выйдя с вратарем на свидание, форвард "Буковины" принялся его обыгрывать. Но явно затянул с ударом и когда все же решился его нанести, не попал в дальний угол. Даниэль Раулюк после подачи углового также мог огорчить Готру, но мяч совсем немного разминулся со стойкой.

Гостям все же удалось удержать преимущество, хоть "Буковина" и понравилась контролем мяча после перерыва. Подопечные Владимир Васютика продолжают идти без потерь и единолично возглавляют турнирную таблицу группы А.

Буковина - Ужгород 0:1 (0:1)
Гол: Ряшко (40)
Буковина: Фияло, Гакман, Матвеенко, Раулюк, Сивка, Орловский, Копитов, Боровец, Страшкевич, Рябый Арт., Палагнюк.
Ужгород: Готра, Беца, Цэнь, Сартина, Шкиндер, Пуканыч, Вагин, Ряшко, Чонка, Федак, Скотаренко.
Предупреждения: Скотаренко (55), Ференцик (82), Пуканыч (90+1)

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) ФК Ужгород
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