Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эпицентр - Карпаты Галич: смотреть онлайн, видеотрансляция
Второй матч клуба из Дунаевцев, первый домашний
Потенциально "Эпицентр" обладает всем необходимым, чтобы за год форсировать Вторую лигу и выйти в Первую. Но амбиции необходимо подтверждать на практике постоянно, о чем уже может рассказать тот же "Кривбасс"...
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...