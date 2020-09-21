Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Черкащины: Главное, что мы смогли одержать первую победу за полгода
Анатолий Бессмертный подвел итог матча с Реал Фармой
Главный тренер "Черкащины" Анатолий Бессмертный поделился впечатлениями от
"Игра была сложной, ведь нам противостоял хороший соперник. Важно, что ребята прежде всего пытались выполнять установки тренера. Игроки делали все, что от них требовали перед игрой и о чем договаривались. Главное, что смогли одержать первую победу команды за полгода. Постепенно входим в соревновательный процесс, собираем команду, наигрываем игровые связи.
После разговора с Владимиром Лашкулом понял, что он хочет, чтобы в Черкассах была профессиональная команда, за которую не будет стыдно городу. Важно, что сразу удалось найти общий язык. Пока наши интересы совпадают. Будем работать и стараться вывести команду на новый уровень.
За неделю команда не строится, поэтому нам нужно время, чтобы наиграть состав. Важно, что у ребят есть желание работать и добиваться результата. В "Черкащине" есть лидеры коллектива, вокруг которых и строить команду. Работы еще очень много, ведь команда только в начале своего пути.
О задачах на сезон, то об этом рано говорить. Аппетит приходит во время еды. Мы движемся от матча к матчу и не забегаем вперед", - сказал Бессмертный.
Новости по теме
- 18:17 Украинские Вторая лига. Диназ уничтожает Ниву еще в дебюте, Черкащина одерживает первую победу в сезоне
- 18:50 Украинские Вторая лига. Ужгород снова добывает минимальную победу, теперь над Буковиной
- 17:00 Украинские Подолье не смогло пробить второй состав Оболони, Чайка тренирует пенальти против Рубикона