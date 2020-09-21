Тренер Черкащины: Главное, что мы смогли одержать первую победу за полгода

Главный тренер "Черкащины" Анатолий Бессмертный поделился впечатлениями от победы команды в матче третьего тура Второй лиги над "Реал Фармой" (2:0).

"Игра была сложной, ведь нам противостоял хороший соперник. Важно, что ребята прежде всего пытались выполнять установки тренера. Игроки делали все, что от них требовали перед игрой и о чем договаривались. Главное, что смогли одержать первую победу команды за полгода. Постепенно входим в соревновательный процесс, собираем команду, наигрываем игровые связи.

После разговора с Владимиром Лашкулом понял, что он хочет, чтобы в Черкассах была профессиональная команда, за которую не будет стыдно городу. Важно, что сразу удалось найти общий язык. Пока наши интересы совпадают. Будем работать и стараться вывести команду на новый уровень.

За неделю команда не строится, поэтому нам нужно время, чтобы наиграть состав. Важно, что у ребят есть желание работать и добиваться результата. В "Черкащине" есть лидеры коллектива, вокруг которых и строить команду. Работы еще очень много, ведь команда только в начале своего пути.

О задачах на сезон, то об этом рано говорить. Аппетит приходит во время еды. Мы движемся от матча к матчу и не забегаем вперед", - сказал Бессмертный.