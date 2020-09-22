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Украина футбольная с Кикотем проанализирует тур в Первой и Второй лигах

Вторая лига
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Сюрприз от "Таврии"

Украина футбольная с Кикотем проанализирует тур в Первой и Второй лигах
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет 23 сентября на телеканале XSPORT в 00:10.

Экспертом в программе будет футбольный специалист Павел Кикоть.

В выпуске:

  • Троевластие в Первой лиге, две волевые победы;
  • Феерия Сидоренко в Харькове, "Верес", поражающий;
  • Вторая лига: "Ужгород" и "Металл" - лучшие, "Таврия" приятно удивляет.
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В статье: Первая лига Вторая лига Павел Кикоть Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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