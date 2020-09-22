Вторая лига
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Украина футбольная с Кикотем проанализирует тур в Первой и Второй лигах
Сюрприз от "Таврии"
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет 23 сентября на телеканале XSPORT в 00:10.
Экспертом в программе будет футбольный специалист Павел Кикоть.
В выпуске:
- Троевластие в Первой лиге, две волевые победы;
- Феерия Сидоренко в Харькове, "Верес", поражающий;
- Вторая лига: "Ужгород" и "Металл" - лучшие, "Таврия" приятно удивляет.
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Источник:ПФЛ
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