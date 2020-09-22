Николаев-2 – Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция

11-я команда турнирной таблицы Второй лиги принимает "Металлург", который идет на 7 позиции.

На счету запорожцев одна победа и ничья, а у "Николаев-2" пока "0" в графе очков после двух матчей.

Вторая лига, 3 тур

22.09.2020, 16:00

Город Николаев, СК "Парк Победы"

"Николаев-2" (Николаев) - "Металлург" (Запорожье)

Видеотрансляция поединка