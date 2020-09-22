Вторая лига
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Николаев-2 – Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция
11-я команда турнирной таблицы Второй лиги принимает "Металлург", который идет на 7 позиции.
На счету запорожцев одна победа и ничья, а у "Николаев-2" пока "0" в графе очков после двух матчей.
Вторая лига, 3 тур
22.09.2020, 16:00
Город Николаев, СК "Парк Победы"
"Николаев-2" (Николаев) - "Металлург" (Запорожье)
Видеотрансляция поединка
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