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Луго близок к подписанию 19-летнего форварда Карпат - СМИ
Ростислав Лях в ближайшее время отправится в Сегунду
Испанский "Луго", который играет в Сегунде, заинтересован в 19-летнем форварде "
По информации издания "Чемпион", клубы близки к тому, чтобы ударить по рукам. Сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.
Воспитанник закарпатского футбола Ростислав Лях играет за "Карпаты" с 2019 года. В прошлом сезоне в УПЛ форвард сыграл за львовскую команду 11 матчей, в которых отдал 1 ассист. Также на счету Ляха 4 игры за сборную Украины (U-19).
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Источник:champion.com.ua
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