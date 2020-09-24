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Луго близок к подписанию 19-летнего форварда Карпат - СМИ

Вторая лига
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Ростислав Лях в ближайшее время отправится в Сегунду

Луго близок к подписанию 19-летнего форварда Карпат - СМИ
Новина українською

Испанский "Луго", который играет в Сегунде, заинтересован в 19-летнем форварде "Карпат" Ростиславе Ляхе.

По информации издания "Чемпион", клубы близки к тому, чтобы ударить по рукам. Сумма трансфера составит порядка 300 тысяч евро.

Воспитанник закарпатского футбола Ростислав Лях играет за "Карпаты" с 2019 года. В прошлом сезоне в УПЛ форвард сыграл за львовскую команду 11 матчей, в которых отдал 1 ассист. Также на счету Ляха 4 игры за сборную Украины (U-19).

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В статье: Карпаты (Львов) Луго Ростислав Лях
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Источник:
champion.com.ua

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