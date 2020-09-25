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Металл - Перемога: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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Потеряет ли харьковский клуб первые очки?

Металл - Перемога: смотреть онлайн, видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Добыв три победы в трех турах харьковский "Металл" неплохо заявил о себе во второй лиге. Впереди домашняя игра против "Перемоги" и попытка укрепить лидерство.

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Вторая лига, 4-й тур
"Металл" 18:30 "Перемога"

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В статье: Вторая лига Металл (Харьков) Перемога (Днепр)
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