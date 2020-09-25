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Экс-защитник Днепра Пико дебютировал за Металл. Вышел в старте, отыграл 30 минут и забил гол

Вторая лига
(1 голосов)

А что будет, когда парень наберет форму

Экс-защитник Днепра Пико дебютировал за Металл. Вышел в старте, отыграл 30 минут и забил гол
Новина українською

Экс-защитник "Днепра" бразилец Андерсон Пико, который на днях подписал контракт с харьковским "Металлом", уже дебютировал за свою новую команду.

Защитник вышел в стартовом составе на матч 4-го тура Второй лиги против "Перемоги" и открыл счет, забив гол с пенальти на 3-й минуте (счет в матче 2:0 к 50-й минуте).

Также отметим, что на 30-й минуте Пико был заменен. Судя по всему, футболист просто еще не набрал оптимальную форму.

Напомним, что Пико играл за "Днепр" с 2015 по 2017 год, и за это время провел 18 матчей в УПЛ.

Экс-защитник Днепра Пико дебютировал за Металл. Вышел в старте, отыграл 30 минут и забил гол - изображение 1
Экс-защитник Днепра Пико дебютировал за Металл. Вышел в старте, отыграл 30 минут и забил гол - изображение 2
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В статье: Металл (Харьков) Андерсон Пико
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
25.09.2020 в 19:56
Капец, да это ж кабанчик ! Там до оптимальной формы надо месяц на одной воде сидеть
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