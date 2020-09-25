Экс-защитник Днепра Пико дебютировал за Металл. Вышел в старте, отыграл 30 минут и забил гол

Экс-защитник "Днепра" бразилец Андерсон Пико, который на днях подписал контракт с харьковским " Металлом ", уже дебютировал за свою новую команду.

Защитник вышел в стартовом составе на матч 4-го тура Второй лиги против "Перемоги" и открыл счет, забив гол с пенальти на 3-й минуте (счет в матче 2:0 к 50-й минуте).

Также отметим, что на 30-й минуте Пико был заменен. Судя по всему, футболист просто еще не набрал оптимальную форму.

Напомним, что Пико играл за "Днепр" с 2015 по 2017 год, и за это время провел 18 матчей в УПЛ.