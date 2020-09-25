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Экс-защитник Днепра Пико дебютировал за Металл. Вышел в старте, отыграл 30 минут и забил гол
А что будет, когда парень наберет форму
Экс-защитник "Днепра" бразилец Андерсон Пико, который на днях подписал контракт с харьковским "
Защитник вышел в стартовом составе на матч 4-го тура Второй лиги против "Перемоги" и открыл счет, забив гол с пенальти на 3-й минуте (счет в матче 2:0 к 50-й минуте).
Также отметим, что на 30-й минуте Пико был заменен. Судя по всему, футболист просто еще не набрал оптимальную форму.
Напомним, что Пико играл за "Днепр" с 2015 по 2017 год, и за это время провел 18 матчей в УПЛ.