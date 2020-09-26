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Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 4-го тура

Вторая лига
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Шесть встреч четвертого тура

Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 4-го тура
Новина українською

ЧЕРКАЩИНА - НИКОПОЛЬ (15:00)

БАЛКАНЫ - ЯРУД (16:00)

НИВА (Винница) - БУКОВИНА

РУБИКОН - ЭПИЦЕНТР (17:00)

ЧЕРНИГОВ - ВОЛЫНЬ-2

МЕТАЛЛУРГ - ТАВРИЯ

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Балканы (Заря) ФК Никополь Нива (Винница) Черкащина (Черкассы) Металлург (Запорожье) Рубикон (Киев) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Яруд (Мариуполь) Таврия (Симферополь) Волынь-2 (Луцк)
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