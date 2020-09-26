Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Смотреть онлайн матчи 4-го тура
Шесть встреч четвертого тура
ЧЕРКАЩИНА - НИКОПОЛЬ (15:00)
БАЛКАНЫ - ЯРУД (16:00)
НИВА (Винница) - БУКОВИНА
РУБИКОН - ЭПИЦЕНТР (17:00)
ЧЕРНИГОВ - ВОЛЫНЬ-2
МЕТАЛЛУРГ - ТАВРИЯ
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