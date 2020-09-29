Карпаты начали реализацию билетов на домашние матчи команды

Львовские " Карпаты " объявили о начале продаж билетов на домашние матчи команды.

Львов вернулся в желтую зону карантина, что позволяет проведение матчей со зрителями. Так как билеты можно продавать только онлайн, "Карпаты" заключили соглашение по реализации билетов с компанией E-Sport.

Таким образом, уже сегодня львовский клуб начал продажу билетов на домашний матч против киевского "Рубикона", который состоится в субботу, 3 октября, в 14:00 на стадионе "Украина".

Стоимость билетов - 30 и 50, а также 200 и 500 гривен в VIP-секторах.

Электронный билет не обязательно распечатывать - можно показать стюардам и в электронном виде с экрана смартфона.

Клуб отмечает, что заполняемость секторов составит не более 25%. Попасть на трибуны можно только в маске и после температурного скрининга, а на стадионе важно соблюдать социальную дистанцию.