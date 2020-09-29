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Карпаты начали реализацию билетов на домашние матчи команды

Вторая лига
(1 голосов)

Львов вернулся в желтую карантинную зону

Карпаты начали реализацию билетов на домашние матчи команды
Новина українською

Львовские "Карпаты" объявили о начале продаж билетов на домашние матчи команды.

Львов вернулся в желтую зону карантина, что позволяет проведение матчей со зрителями. Так как билеты можно продавать только онлайн, "Карпаты" заключили соглашение по реализации билетов с компанией E-Sport.

Таким образом, уже сегодня львовский клуб начал продажу билетов на домашний матч против киевского "Рубикона", который состоится в субботу, 3 октября, в 14:00 на стадионе "Украина".

Стоимость билетов - 30 и 50, а также 200 и 500 гривен в VIP-секторах.

Электронный билет не обязательно распечатывать - можно показать стюардам и в электронном виде с экрана смартфона.

Клуб отмечает, что заполняемость секторов составит не более 25%. Попасть на трибуны можно только в маске и после температурного скрининга, а на стадионе важно соблюдать социальную дистанцию.

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В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (3)
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LvivLviv (Львов)
29.09.2020 в 20:42
Ідіоти, баклажани продавайте на Шуварі, а не білети...Ви на колінах безплатно повинні роздавати білети біля Оперного вашим вболівальникам, а вони ще гроші хочуть. Виблюдки погані.
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-1
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Кююмалайнен (Київ)
29.09.2020 в 20:39
Рубикон... символично
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2020 в 20:01
Докотилися від Дортмунда в ЛЄ років 9 тому до Рубікона
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