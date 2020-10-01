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Известна средняя зарплата игроков Металла и бразильца Андерсона Пико

Вторая лига
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И почему он подошел клубу

Известна средняя зарплата игроков Металла и бразильца Андерсона Пико
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В харьковском клубе "Металл", который выступает во Второй лиге, зарплата в среднем составляет 1500 долларов в месяц.

Столько получает новичок команды - бразильский 31-летний игрок Андерсон Пико.

Как отмечает ТаТоТаке, до сих пор бразилец (в 2015-2016 годах он был в "Днепре") 2 года играл в венгерской "Кишварде", однако провел за нее всего 5-6 матчей.

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Но "Металлу" в центре поля нужен креативный футболист и Андерсон Пико вполне устраивает тренерский штаб, - сказал ведущий Михаил Спиваковский.

Сейчас харьковский "Металл" занимает 1 место в группе Б Второй лиги.

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В статье: Вторая лига Евгений Красников Андерсон Пику ТаТоТаке Металл (Харьков) Андерсон Пико
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Источник:
ТаТоТаке

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