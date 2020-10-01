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Известна средняя зарплата игроков Металла и бразильца Андерсона Пико
И почему он подошел клубу
В харьковском клубе "
Столько получает новичок команды - бразильский 31-летний игрок Андерсон Пико.
Как отмечает ТаТоТаке, до сих пор бразилец (в 2015-2016 годах он был в "Днепре") 2 года играл в венгерской "Кишварде", однако провел за нее всего 5-6 матчей.
Но "Металлу" в центре поля нужен креативный футболист и Андерсон Пико вполне устраивает тренерский штаб, - сказал ведущий Михаил Спиваковский.
Сейчас харьковский "Металл" занимает 1 место в группе Б Второй лиги.