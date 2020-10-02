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Экс-футболист Андрей Березовчук начал работать в Металле
На руководящей должности
Известный в прошлом футболист, полузащитник "Металлиста" Андрей Березовчук, назначен на должность спортивного директора харьковского ФК "
Приглашение на такой интересный проект как ФК "Металл" было неожиданным. Очень приятно, что Евгений Алексеевич Красников доверил мне такую ответственную должность. Впереди новый этап, интересно.
Клуб выполняет амбициозные задачи, он собрал профессионалов своей работы, со многими уже известными фигурами. Уверен, что вместе мы сможем развиваться и достигать больших успехов.
Андрей Березовчук за время карьеры играл в "Николаеве", "Харькове", Металлург Д, а с "Металлистом" стал серебряным призером чемпионата Украины и 5 раз - бронзовым.
После завершения карьеры возглавлял любительский ''Волчанск". А также был помощником главного тренера в "Львове" и "Алашкерте".