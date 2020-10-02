Экс-футболист Андрей Березовчук начал работать в Металле

Известный в прошлом футболист, полузащитник "Металлиста" Андрей Березовчук, назначен на должность спортивного директора харьковского ФК " Металл ".

Приглашение на такой интересный проект как ФК "Металл" было неожиданным. Очень приятно, что Евгений Алексеевич Красников доверил мне такую ​​ответственную должность. Впереди новый этап, интересно. Клуб выполняет амбициозные задачи, он собрал профессионалов своей работы, со многими уже известными фигурами. Уверен, что вместе мы сможем развиваться и достигать больших успехов.

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Андрей Березовчук за время карьеры играл в "Николаеве", "Харькове", Металлург Д, а с "Металлистом" стал серебряным призером чемпионата Украины и 5 раз - бронзовым.

После завершения карьеры возглавлял любительский ''Волчанск". А также был помощником главного тренера в "Львове" и "Алашкерте".