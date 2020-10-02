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Экс-футболист Андрей Березовчук начал работать в Металле

Вторая лига
(1 голосов)

На руководящей должности

Экс-футболист Андрей Березовчук начал работать в Металле
Новина українською

Известный в прошлом футболист, полузащитник "Металлиста" Андрей Березовчук, назначен на должность спортивного директора харьковского ФК "Металл".

Приглашение на такой интересный проект как ФК "Металл" было неожиданным. Очень приятно, что Евгений Алексеевич Красников доверил мне такую ​​ответственную должность. Впереди новый этап, интересно.

Клуб выполняет амбициозные задачи, он собрал профессионалов своей работы, со многими уже известными фигурами. Уверен, что вместе мы сможем развиваться и достигать больших успехов.

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Андрей Березовчук за время карьеры играл в "Николаеве", "Харькове", Металлург Д, а с "Металлистом" стал серебряным призером чемпионата Украины и 5 раз - бронзовым.

После завершения карьеры возглавлял любительский ''Волчанск". А также был помощником главного тренера в "Львове" и "Алашкерте".

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В статье: Андрей Березовчук Вторая лига Металл (Харьков)
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Источник:
Метал

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Комментарии (2)
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Sessinjo (Мукачево)
02.10.2020 в 09:36
В памяті про нього зразу випливає автогол в 1/4 фінала)
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Saturn (Киев)
02.10.2020 в 07:56
Прям какая-то третья сила (после Динамы и Шахты) во второй лиге формируется
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