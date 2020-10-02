Вторая лига
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Пять игроков Чернигова заразились коронавирусом, матч с Облонью-2 перенесен
COVID-19 продолжает свое наступление
Второлиговский
Имена заболевших не разглашаются. Все игроки находятся на самоизоляции и переносят COVID-19 без симптомов.
Также сообщается, что субботний матч чемпионата Второй Лиги против "Оболони-2" не состоится. Игру перенесли на неопределенный срок. При этом изначально команда планировала ехать на встречу в ограниченном составе.
Напомним, что ФК "Чернигов" находится на пятом месте группы А Второй лиги.
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