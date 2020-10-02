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Пять игроков Чернигова заразились коронавирусом, матч с Облонью-2 перенесен

Вторая лига
(1 голосов)

COVID-19 продолжает свое наступление

Пять игроков Чернигова заразились коронавирусом, матч с Облонью-2 перенесен
Новина українською

Второлиговский ФК "Чернигов" сообщил о том, что пять футболистов команды заразились коронавирусом.

Имена заболевших не разглашаются. Все игроки находятся на самоизоляции и переносят COVID-19 без симптомов.

Также сообщается, что субботний матч чемпионата Второй Лиги против "Оболони-2" не состоится. Игру перенесли на неопределенный срок. При этом изначально команда планировала ехать на встречу в ограниченном составе.

Напомним, что ФК "Чернигов" находится на пятом месте группы А Второй лиги.

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В статье: Оболонь-2 (Буча) коронавирус ФК Чернигов
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