Пять игроков Чернигова заразились коронавирусом, матч с Облонью-2 перенесен

Второлиговский ФК "Чернигов" сообщил о том, что пять футболистов команды заразились коронавирусом.

Имена заболевших не разглашаются. Все игроки находятся на самоизоляции и переносят COVID-19 без симптомов.

Также сообщается, что субботний матч чемпионата Второй Лиги против "Оболони-2" не состоится. Игру перенесли на неопределенный срок. При этом изначально команда планировала ехать на встречу в ограниченном составе.

Напомним, что ФК "Чернигов" находится на пятом месте группы А Второй лиги.