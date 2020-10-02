Вторая лига
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11 игроков Кривбасса заразились COVID-19. Матч с Таврией перенесен
Вирус продолжает свое наступление на украинский футбол
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По сообщению клуба, в "Кривбассе" 11 игроков заразились COVID-19.
Администрация ПФЛ пошла навстречу криворожскому клубу и перенесла матч на более поздний срок. Дата матча будет определена позже.
Напомним, накануне в пятом туре Первой и Второй лиг сразу три матча были перенесены из-за заболевания представителей команд COVID-19.
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Источник:ПФЛ
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
03.10.2020 в 00:13
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Казантюк (Александрия)
03.10.2020 в 00:00
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.10.2020 в 00:15
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