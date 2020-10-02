11 игроков Кривбасса заразились COVID-19. Матч с Таврией перенесен

" Кривбасс " обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матча 5-го тура Второй лиги с "Таврией" из-за вспышки короновирусной инфекции в криворожском клубе.

По сообщению клуба, в "Кривбассе" 11 игроков заразились COVID-19.

Администрация ПФЛ пошла навстречу криворожскому клубу и перенесла матч на более поздний срок. Дата матча будет определена позже.

Напомним, накануне в пятом туре Первой и Второй лиг сразу три матча были перенесены из-за заболевания представителей команд COVID-19.