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11 игроков Кривбасса заразились COVID-19. Матч с Таврией перенесен

Вторая лига
(1 голосов)

Вирус продолжает свое наступление на украинский футбол

11 игроков Кривбасса заразились COVID-19. Матч с Таврией перенесен
Новина українською

"Кривбасс" обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матча 5-го тура Второй лиги с "Таврией" из-за вспышки короновирусной инфекции в криворожском клубе.

По сообщению клуба, в "Кривбассе" 11 игроков заразились COVID-19.

Администрация ПФЛ пошла навстречу криворожскому клубу и перенесла матч на более поздний срок. Дата матча будет определена позже.

Напомним, накануне в пятом туре Первой и Второй лиг сразу три матча были перенесены из-за заболевания представителей команд COVID-19.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ПФЛ коронавирус Таврия (Симферополь)
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Источник:
ПФЛ

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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
03.10.2020 в 00:13
Боятся шо опять попадут, решили гаситься.
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0
-1
Казантюк (Александрия)
03.10.2020 в 00:00
Зеленский заразил!
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+1
-2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.10.2020 в 00:15
Ну так він же без маски між ними ходив.
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0
-1


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