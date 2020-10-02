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База Карпат перешла в собственность ФК Львов

Вторая лига
(1 голосов)

На базе уже начался ребрендинг

База Карпат перешла в собственность ФК Львов
Новина українською

В пятницу 2 октября база "Карпат" в Брюховичах перешла в собственность ФК "Львов", сообщает ТК Футбол.

Каких-либо подробностей перехода собственности источник не сообщает.

На базе проходит ребрендинг. Логотипы "Карпат" на базе уже закрыты, вскоре они будут заменены на эмблемы "Львова".

Напомним, что "Карпаты" не доиграли прошлый сезон в УПЛ из-за финансовых трудностей и были понижены в классе. Также на клуб из-за долгов перед бывшими игроками был наложен бессрочный трансферный бан.

Новый сезон "Карпаты" начали во Второй лиге, где на данный момент в группе А после 3-х сыгранных матчей занимают 11-е место в турнирной таблице.

База Карпат перешла в собственность ФК Львов - изображение 1
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В статье: ФК Львов Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
03.10.2020 в 00:52
Эффективные менеджеры скоро последние бело-зеленые трусы продадут, а прессе будут рассказывать, какие у них планы по возрождению клуба
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0
0
royalstas (Вінниця)
03.10.2020 в 00:36
ого щось це не вселяє надію що Карпати реснуться....
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.10.2020 в 00:09
Мої співчуття усім вболівальникам Карпат.
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
03.10.2020 в 00:06
Писец Карпатам :(
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+1
-1
Казантюк (Александрия)
02.10.2020 в 23:58
Дак это Смалийчук наверно базу львову, как герб ультрас подарили на время так сказать. Потом назад передарят. Надо с лысого спросить - Болотникова где тренить теперь будут.
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+2
0


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