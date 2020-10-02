База Карпат перешла в собственность ФК Львов

В пятницу 2 октября база " Карпат " в Брюховичах перешла в собственность ФК "Львов", сообщает ТК Футбол.

Каких-либо подробностей перехода собственности источник не сообщает.

На базе проходит ребрендинг. Логотипы "Карпат" на базе уже закрыты, вскоре они будут заменены на эмблемы "Львова".

Напомним, что "Карпаты" не доиграли прошлый сезон в УПЛ из-за финансовых трудностей и были понижены в классе. Также на клуб из-за долгов перед бывшими игроками был наложен бессрочный трансферный бан.

Новый сезон "Карпаты" начали во Второй лиге, где на данный момент в группе А после 3-х сыгранных матчей занимают 11-е место в турнирной таблице.