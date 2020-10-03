Вторая лига. Карпаты в меньшинстве уступают Рубикону, Металлург громит Яруд. LIVE

Стартует пятый тур во Второй лиге не без приключений, в двух клубах массовые случи covid-19, поэтому их матчи в спешке перенесены. Также вполне возможно, что предстоящий матч с "Рубиконом" станет последним в истории львовских "Карпат"...

КАРПАТЫ Львов - РУБИКОН 1:2 (0:0)

Голы: Шостак (71) - Тищенко (67 пен, 82)

Удален: Мудрик 66 ("Карпаты")

Слухи о скоропостижной гибели "Карпат" пока остаются сильно преувеличенными, по крайней мере Сергей Болотников буквально перед матчем высказался по поводу потери базы в Брюховичах. По его утверждению виновен в этом бывший хозяин клуба Петр Дыминский, который потребовал слишком неподъемную для клуба плату за аренду базы.

Касаемо самой игры, до перерыва команда хозяев смотрелась неплохо и была ближе к голу, чем соперник из-под Киева. Во втором тайме подвел хозяев Владислав Мудрик, сыгравший рукой в своей штрафной и получивший за это повторное предупреждение. С пенальти точен был Максим Тищенко. Однако достаточно быстро "Карпаты" даже в меньшинстве смогли отыграться, трижды кряду выиграв воздух после подачи углового. Голевой удар на счету Дмитрия Шостака, который появился на поле по ходу второго тайма.

Хозяева слишком сильно поверили в то, что способны еще и вырвать три очка, играя в меньшинстве, нарвавшись на контратаку. Максим Тищенко уверенно разобрался с Валентином Горохом и принес "Рубикону" победу в этом непростом выезде.

ЯРУД - МЕТАЛЛУРГ 0:3 (0:3)

Голы: Подлепенец (5, 45); Могильный (39)

Евгений Подлепенец отпраздновал возвращение в родной клуб уже на пятой минуте, реализовав предоставившийся момент. Увы, операторы трансляции проморгали этот момент и повтор также не показали, так что вряд ли его видео осталось в анналах истории.Второй мяч "Металлург" забил перед самым перерывом - длинный вынос вратаря, скидка головой и Богдан Могильный, пробросив мяч "между" защитнику, хлестко пробил в угол. Под занавес первой половины тот же Подлепенец довел счет до крупного, снова уверенно разобравшись с защитниками на небольшом пространстве.

ВОЛЫНЬ-2 - КАРПАТЫ Галич (16:00)

БУКОВИНА - ПОДОЛЬЕ

НИКОЛАЕВ-2 - МЕТАЛЛ

ЭНЕРГИЯ - БАЛКАНЫ