"Продал BMW X5 ради зарплаты футболистам. Хватило на два месяца". Так выживал клуб из Белой Церкви

Спасение клуба

В 2017 году ко мне обратились неравнодушные к футболу люди с просьбой спасти "Арсенал-Киевщину" . Страна в очень сложном экономическом положении, война на Донбассе. Бизнес закрывался и не у всех была возможность вкладывать свои финансы в профессиональный клуб.

Принял решение вместе с партнерами спасти "Арсенал-Киевщину". Она была в затруднительном положении, находилась внизу турнирной таблицы Второй лиги. Многие лидеры покинули команду, нужно было искать тренера, проводить селекцию. Если откровенно, то клуб был на грани исчезновения. Без нашего финансирования тогда он исчез бы с футбольной карты.

Первоочередные шаги

Первым делом пригласили тренером-консультантом заслуженного тренера Украины Анатолия Бузника. Хочется его поблагодарить за то, что откликнулся на наше предложение, искренне помогал нашему клубу своим опытом и знаниями. Всегда буду ему благодарным за это.

Также мы пригласили Андрея Ущаповского. Интересно, что представили Ущаповского в качестве главного тренера в тот день, когда он получил тренерскую лицензию категории "А", я его на машине забрал с "Оболонь-Арены" и привез представлять футболистам.

Он рисковал, ведь не было опыта тренерской работы в профессиональной команде. Вместе удалось сохранить футбольный клуб "Арсенал-Киевщина". Были приглашены новые футболисты, изменился тренировочный процесс.

Смена тренера

Андрей Ущаповский через некоторое время перешел работать в "Арсенал-Киев". Он был ассистентом тренера, вместе с Литовченко выводил эту команду в Премьер-лигу. Нам нужно было приглашать нового тренера. Отмечу, что процесс поиска был достаточно длительным. Игорь Жабченко согласился помочь нашей команде и, считаю, нам очень повезло. Приятно, что ребята получили возможность работать с таким специалистом. У наших молодых игроков горели глаза, для них футбол был на первом месте.

Он - великий футболист, а теперь и авторитетный тренер. Под руководством такого именитого тренера у ребят была возможность прогрессировать.

У нас с Жабченко хорошие взаимоотношения, желаю ему тренерских успехов. Это человек с большой буквы. Работая вместе с Жабченко узнал много нового в тренерской профессии, а также в плане управления командой.

Известные футболисты

Из-за экономической ситуации делали ставку на молодых игроков. Благодаря хорошей игре в нашей команде ребята смогли потом перейти в более именитые клубы.

Получил практику Никита Романов, выступавший в Юношеской Лиге чемпионов за "Шахтер", когда горняки выходили в финал соревнований. Игорь Нагорный, который закончил академию киевского "Динамо", играл за "Динамо-2". Повезло, что такой игрок выступал за нашу команду. В Артеме Семке увидели потенциал и он после выступлений в нашей команде сыграл несколько матчей за "Зирку" в Премьер-лиге. Затем он поехал играть в чемпионат Армении.

Можно еще отметить Тамаза Авдаляна, Святослава Грабчака, Шкарбана Евгения, Владимира Тименко. Владимир сейчас один из лидеров "Чайки". За нас играл вратарь Андрей Железко, который уехал в Португалию. Это голкипер с большим потенциалом. Святослав Грабчак уехал в Армению, Игорь Нагорный - в Польшу.

Верные болельщики

Всегда говорил, что у "Арсенала-Киевщины" отличные болельщики. Они всегда нас поддерживали на каждом выездном матче. Конечно, помогали им, организовывали выезды на автобусах на принципиальные матчи. Например, с винницкой "Нивой", "Рухом". Отмечу, что после своего прихода в клуб сразу организовали встречу с болельщиками, ведь они самые главные для всех.

Важно, что при любых результатах болельщики оставались верны команде. Счастливы, что у клуба, выступавшего во второй лиге, были такие болельщики.

Футбольные меценаты

Чиновники в Белой Церкви думали, что футбол в Украине прибыльный. Возможно, так было раньше, но начиная с 2016 клубы Первой, Второй лиг удерживают те владельцы, которые живут футболом. Они не покупают себе яхты, а вкладывают финансы в развитие футбола. Таких людей я уважаю. Они себе в чем-то отказывают, но держат на плаву профессиональные клубы в Украине.

Переезд в Обухов

В лице мэра Обухова Александра Левченко нашли поддержку нашего клуба. Это футбольный человек, который живет футболом. Он любит свой город, хочет, чтобы футбол развивался. Решили сменить место дислокации и переехали в Обухов, за это я благодарен городскому голове. Чувствовали себя в Обухове как дома.

Финансовые проблемы

У нас были определенные договоренности с партнерами, но из-за экономической ситуации в стране возникли определенные проблемы. Из-за закрытия бизнеса эти договоренности не выполнялись: игроки не получали зарплату, у них не было денег на жизнь. Решил продать свой автомобиль BMW X5 и отдать деньги футболистам. Не мог себе позволить приезжать на тренировки на автомобиле в тот момент, когда ребята не получали зарплату.

Иначе поступить не мог и я доволен своим решением. Я отвечал за финансовое состояние футболистов и должен был решить вопрос с задолженностью. Этих денег хватило на два-три месяца.

Помощь мэра

Это тогда нам помогло пережить серьезные финансовые проблемы в клубе. Постепенно ситуация улучшилась, когда мы переехали в Обухов, где нам помогал мэр Александр Левченко и Дмитрий Шевченко, который руководит спортом в городе и делает все для того, чтобы он получил профессиональный клуб. В этом прекрасном городе большое количество болельщиков посещали наши матчи, ведь мы любили и популяризировали город.

Закрытие проекта

Были большие планы на будущее, прекрасную тренировочную базу и прекрасный стадион, которых в Украине единицы, но вынуждены были закрыть проект после двух лет его существования. К сожалению, Центр лицензирования УАФ отказал нашему клубу в лицензии для участия во Второй лиге.

Тренерская работа

Я получил тренерскую лицензию категории А, поскольку футбол это моя жизнь. Хотел попробовать себя в роли тренера. Была возможность получить много новых знаний от работы с Анатолием Бузником, Игорем Жабченко. Судьба предоставила мне возможность возглавить "Арсенал-Киевщину". Скажу откровенно, что это большая честь для меня. Главным тренером был Игорь Жабченко, а я ему помогал, учился у него, получал важную для меня практическую информацию.

Работа в Ассоциации футбола Обухова

Благодаря своей любви к футболу получил честь возглавить Обуховскую Ассоциацию футбола. Перед тем как идти на эту должность, у меня была четкая программа развития футбола в городе на 2020-2025 годы. Для нас важно популяризировать футбол, развивать женский, детский футбол. Убежден, что дети должны заниматься футболом в каждой школе. Должны развивать футбольную инфраструктуру и привлекать как можно больше детей к занятиям футболом.

Есть стратегия развития футбола, я знаю как должна работать федерация и настроен сделать ее одной из самых эффективных. Уже на сегодня удалось привлечь спонсорские средства, чтобы снять финансовое бремя с любительских команд.

Сотрудничаем с ковалевским "Колоссом". У наших детей была возможность бесплатно посетить матч "Колоса" и "Динамо". Для них это очень важно. Многие родители поддержали нашу инициативу, они хотят вместе с детьми посещать матчи. Будем продолжать это сотрудничество с ковалевским клубом.

Возрождение профессионального футбола

Вместе с мэром Обухова Александром Левченко и футбольной общественностью планируем возродить профессиональный футбол в городе. У нас есть команда, которая играет в чемпионате области на прекрасном стадионе. Вообще этот стадион - украшение города. Там замечательный газон, за которым постоянно ухаживают. Как раз на базе этой команды планируем возрождение профессионального футбола. Убежден, что в Обухов вернется большой футбол.