Вторая лига. Только Ужгород побеждает, три ничьи в оставшихся матчах - обзор воскресенья

Наберет ли первые очки винницкая "Нива", команде предстоит играть на поле лидера группы А. "Эпицентр" попытается обыграть "Чайку", хотя делать это предстоит на фоне усталости. В Группе Б предстоит битва аутсайдеров в Никополе и матч крепких середняков на синтетике в Днепре.

УЖГОРОД - НИВА (Винница) 2:1 (0:0)

Голы: Пуканыч (59, 76) - Пидопрыгора (85)

Уже во втором выездном матче кряду винничане показывают добротный футбол и ни в чем не уступают сопернику, который является фаворитом. Напомню, что "Нива" играет составом, на 80% собранным из аматоров и выпускников местных футбольных школ.

Лишь на исходе часа игрового времени лидеру удалось открыть счет, да и то было это в ситуации 11 на 10, так как Ярославу Браславскому в это время оказывали помощь врачи за пределами поля. Адриан Пуканыч получил мяч в центре поля и вместе с партнерами оказался в равенстве с защитниками "Нивы" - ситуация три в три. Но 15-й номер решил взять инициативу в свои руки и, сместившись справо, пробил по неберущейся траектории в дальний угол.

Второй гол пришел в результате контратаки хозяев - Юрий Чонка разогнал ее левым флагом и отдал своевременный пас на Адриана Пуканыча, который с пяти метров не промахнулся. Претензии игроков "Нивы" по поводу вероятного положения вне игры у капитана "Ужгорода" были беспочвенны, ведь Адриан находился на одной линии с последним защитником, что было видно и на общем плане.

Было бы несправедливо, если бы гостям не удалось отличиться забитым мячом. Вышедший на замену Максим Пидпрыгора использовал пас партнера, который удачно сыграл на перехвате в центре поля. Был у гостей и момент для спасения, но надежно сыграл голкипер хозяев.

НИКОПОЛЬ - ДНЕПР (Черкассы) 0:0

Удаление: Молоков (61, "Днепр")

Разборка аутсайдеров в группе Б закончилась вничью, оба клуба потеряли по два очка вместо набора трех. Хозяева были ближе к успеху, ведь доигрывали матч в большинстве, но подопечные Игоря Столовицкого все же удержали свои ворота на замке.

Первое очко для "Никополя", а вот "Днепр" все еще не может забить в рамках Второй лиги.

ЭПИЦЕНТР - ЧАЙКА 1:1 (0:0)

Гол: Буй (1) - Сафиханов (47)

Начало поединка в Дунаевцах задержалось, команды ждали машину скорой помощи, дез которой по регламенту арбитр не имеет права давать стартовый свисток.

С центра поля начала "Чайка", но стоило ей впервые обрезаться, как хозяева тут же за это наказали. Тарас Плис перехватил мяч, обыгрался с Барбозой, а тот нашел слева Сергея Рацу. Тот в свое время дождался поддержки от Николая Буя и отдал мяч ему, а уж колотуху новичка "Эпицентра" все могли видеть и в кубковом матче с "Карпатами", и уже в рамках чемпионата ранее. Мяч вонзился под перекладину, шла только 53-я секунда поединка!

Тем же ответили и гости после перерыва, уже на второй минуте тайма проход Олега Лыги правым флангом закончился прстрелом на Эмина Сафиханова и тот пробил голкипера соперника в ближнем бою. Прекрасный шанс вырвать все же победу для своей команды потерял Буй на 89-й минуте. Николай уже и вратаря обыграл, но нанести удар по пустым воротам помешал тот же Сафиханов - однозначный герой матча в составе "Чайки".

Закономерная ничья двух хороших комбинационных команд, которая пошла на пользу "Ужгороду". Закарпатский клуб уже на шесть очков оторвался от ближайшего преследователя после всего пяти сыгранных матчей.

ПЕРЕМОГА - ЧЕРКАЩИНА 1:1 (0:0)

Гол: Пилипенко (54) - Долгий (59)

Хозяева начали матч без Алексея Разуваева в стартовом составе. Лидер "Перемоги"стал жертвой ротации и оказался на скамейке.

Вышедший на поле после перерыва Артем Пилипенко открыл счет, но спустя пять минут "джокер" гостей Антон Долгий восстановил статус-кво. Интересно, что этот гол стал первым, который подопечные Евгения Яровенко пропустили с игры в нынешнем чемпионате, только в пятой по счету игре.

В концовке момент возник у Морозенка, не реализовавшего выход один на один, но активнее последние минуты провела все же "Перемога". Увы, забить победный мяч и оправдать свое название днепровцам так и не удалось. Хотя если бы не Варцаба, выручивший в концовке, могли подопечные Яровенко и проиграть. Так что ничья абсолютно закономерна.