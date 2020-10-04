Вторая лига. Ужгород забил Ниве, в остальных матчах пока без голов. LIVE

Наберет ли первые очки винницкая "Нива", команде предстоит играть на поле лидера группы А. "Эпицентр" попытается обыграть "Чайку", хотя делать это предстоит на фоне усталости. В Группе Б предстоит битва аутсайдеров в Никополе и матч крепких середняков на синтетике в Днепре.

УЖГОРОД - НИВА (Винница) 1:0 (0:0, идет второй тайм)

Гол: Пуканыч (59)

Уже во втором выездном матче кряду винничане показывают добротный футбол и ни в чем не уступают сопернику, который является фаворитом. Напомню, что "Нива" играет составом, на 80% собранным из аматоров и выпускников местных футбольных школ.

Лишь на исходе часа игрового времени лидеру удалось открыть счет, да и то было это в ситуации 11 на 10, так как Ярославу Браславскому в это время оказывали помощь врачи за пределами поля. Адриан Пуканыч получил мяч в центре поля и вместе с партнерами оказался в равенстве с защитниками "Нивы" - ситуация три в три. Но 15-й номер решил взять инициативу в свои руки и, сместившись справо, пробил по неберущейся траектории в дальний угол.

НИКОПОЛЬ - ДНЕПР (Черкассы) 0:0 (0:0, идет второй тайм)

Разборка аутсайдеров в группе Б рискует закончится вничью и тогда оба клуба потеряют по два очка вместо набора трех...

ЭПИЦЕНТР - ЧАЙКА 0:0 (0:0, идет первый тайм)

Начало поединка в Дунаевцах задержалось, команды ждали машину скорой помощи, дез которой по регламенту арбитр не имеет права давать стартовый свисток.

ПЕРЕМОГА - ЧЕРКАЩИНА 0:0 (0:0, идет первый тайм)

Хозяева начали матч без Алексея Разуваева в стартовом составе. Лидер "Перемоги"стал жертвой ротации и оказался на скамейке.