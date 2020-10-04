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Вторая лига. Ужгород забил Ниве, в остальных матчах пока без голов. LIVE

Вторая лига
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Четыре воскресные встречи пятого тура

Вторая лига. Ужгород забил Ниве, в остальных матчах пока без голов. LIVE
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Наберет ли первые очки винницкая "Нива", команде предстоит играть на поле лидера группы А. "Эпицентр" попытается обыграть "Чайку", хотя делать это предстоит на фоне усталости. В Группе Б предстоит битва аутсайдеров в Никополе и матч крепких середняков на синтетике в Днепре.

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УЖГОРОД - НИВА (Винница) 1:0 (0:0, идет второй тайм)

Гол: Пуканыч (59)

Уже во втором выездном матче кряду винничане показывают добротный футбол и ни в чем не уступают сопернику, который является фаворитом. Напомню, что "Нива" играет составом, на 80% собранным из аматоров и выпускников местных футбольных школ.

Лишь на исходе часа игрового времени лидеру удалось открыть счет, да и то было это в ситуации 11 на 10, так как Ярославу Браславскому в это время оказывали помощь врачи за пределами поля. Адриан Пуканыч получил мяч в центре поля и вместе с партнерами оказался в равенстве с защитниками "Нивы" - ситуация три в три. Но 15-й номер решил взять инициативу в свои руки и, сместившись справо, пробил по неберущейся траектории в дальний угол.

НИКОПОЛЬ - ДНЕПР (Черкассы) 0:0 (0:0, идет второй тайм)

Разборка аутсайдеров в группе Б рискует закончится вничью и тогда оба клуба потеряют по два очка вместо набора трех...

ЭПИЦЕНТР - ЧАЙКА 0:0 (0:0, идет первый тайм)

Начало поединка в Дунаевцах задержалось, команды ждали машину скорой помощи, дез которой по регламенту арбитр не имеет права давать стартовый свисток.

ПЕРЕМОГА - ЧЕРКАЩИНА 0:0 (0:0, идет первый тайм)

Хозяева начали матч без Алексея Разуваева в стартовом составе. Лидер "Перемоги"стал жертвой ротации и оказался на скамейке.

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В статье: Вторая лига Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Никополь ФК Ужгород Днепр (Черкассы) Нива (Винница) Черкащина (Черкассы) ФК Перемога Эпицентр (Дунаевцы)
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