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Отдают в Рух. Карпаты заявили об "оптимизации состава": ушли 13 игроков
Правда, оставили 50% прав от последующей продажи контракта
Несмотря на большое количество футболистов в заявке, львовские "
В последние дни трансферного окна КПФ "Карпаты" покинули 13 футболистов. Клуб благодарит за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере Ростиславу Ляху, Алексею Сычу, Олег Веремеенко, Остапу Притуле, Василию Рунича, Богдану Слюбику, Юрий Герети, Александру Авраменко, Владимиру Якимцу, Ярославу Карабину, Виталий Роману, Назару Русяку и Андрею Ременюку.
При этом, говорится в заявлении клуба, в большинстве случаев «Карпаты» оставили за собой 50% от последующей продажи этих игроков. Учитывая, что в трансферной политике менеджмент нашего клуба - один из самых успешных в Украине, это решение позволит «Карпатам» заработать в будущем, ведь во второй лиге это почти невозможно.
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