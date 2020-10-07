Отдают в Рух. Карпаты заявили об "оптимизации состава": ушли 13 игроков

Несмотря на большое количество футболистов в заявке, львовские " Карпаты " решили оптимизировать затраты, сделать ставку на молодых игроков. А более опытным футболистам дать шанс проявить себя на высшем уровне и одновременно помочь другому львовскому клубу, которому очень трудно дается дебют в УПЛ.

В последние дни трансферного окна КПФ "Карпаты" покинули 13 футболистов. Клуб благодарит за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере Ростиславу Ляху, Алексею Сычу, Олег Веремеенко, Остапу Притуле, Василию Рунича, Богдану Слюбику, Юрий Герети, Александру Авраменко, Владимиру Якимцу, Ярославу Карабину, Виталий Роману, Назару Русяку и Андрею Ременюку.

При этом, говорится в заявлении клуба, в большинстве случаев «Карпаты» оставили за собой 50% от последующей продажи этих игроков. Учитывая, что в трансферной политике менеджмент нашего клуба - один из самых успешных в Украине, это решение позволит «Карпатам» заработать в будущем, ведь во второй лиге это почти невозможно.