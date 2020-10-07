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Отдают в Рух. Карпаты заявили об "оптимизации состава": ушли 13 игроков

Вторая лига
(1 голосов)

Правда, оставили 50% прав от последующей продажи контракта

Отдают в Рух. Карпаты заявили об "оптимизации состава": ушли 13 игроков
Новина українською

Несмотря на большое количество футболистов в заявке, львовские "Карпаты" решили оптимизировать затраты, сделать ставку на молодых игроков. А более опытным футболистам дать шанс проявить себя на высшем уровне и одновременно помочь другому львовскому клубу, которому очень трудно дается дебют в УПЛ.

В последние дни трансферного окна КПФ "Карпаты" покинули 13 футболистов. Клуб благодарит за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере Ростиславу Ляху, Алексею Сычу, Олег Веремеенко, Остапу Притуле, Василию Рунича, Богдану Слюбику, Юрий Герети, Александру Авраменко, Владимиру Якимцу, Ярославу Карабину, Виталий Роману, Назару Русяку и Андрею Ременюку.

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При этом, говорится в заявлении клуба, в большинстве случаев «Карпаты» оставили за собой 50% от последующей продажи этих игроков. Учитывая, что в трансферной политике менеджмент нашего клуба - один из самых успешных в Украине, это решение позволит «Карпатам» заработать в будущем, ведь во второй лиге это почти невозможно.

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В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Ростислав Лях Алексей Сыч Остап Притула
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Источник:
Карпати

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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
07.10.2020 в 14:23
Враховуючи, що в трансферній політиці менеджмент нашого клубу – один з найуспішніших в Україні...
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Astor Astor (Одесса)
07.10.2020 в 14:05
Ну хоть похвалили себя, молодцы. Крутой менеджмент, однозначно - одним махом из высшей лиги во вторую, через ступеньку. Не каждый так сможет.
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