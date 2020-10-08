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Болотников: Когда запустятся обновленные Карпаты, фанаты передадут нам старую эмблему

Вторая лига
(1 голосов)

С новой эмблемой клуб будет играть как минимум до конца поточного сезона

Болотников: Когда запустятся обновленные Карпаты, фанаты передадут нам старую эмблему
Новина українською

Директор по стратегическому развитию "Карпат" Сергей Болотников назвал причины, по которым львовский клуб сменил эмблему.

"Мы надеялись, что все поймут это, но подобных комментариев до сих пор полно. Похоже, надо сказать прямо. Бренд "Карпаты" – это название, герб, цвета, история и поддержка болельщиков. Без этого получим лишь голое юридическое лицо, за которое нет смысла бороться.

Понимая, что существующее юридическое лицо – КПФ "Карпаты" – имеет минимум шансов на выживание, мы пытаемся сохранить самое ценное, что у нее есть. Именно поэтому герб выведен из собственности клуба и передан ультрас. Когда запустятся обновленные "Карпаты" и фанаты увидят, что мы действительно делаем обещанное, они передадут нам старую эмблему.

Новая эмблема специально делалась такой ужасной – чтобы все догадались, что это не сознательный ребрендинг. Проблема в том, что она должна была просуществовать всего несколько месяцев, а придется использовать ее весь сезон. Вот за это нам жаль", – написал Болотников в фейсбуке.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Болотников
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Комментарии (6)
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kamalowazin
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Просто Квашин (Харьков)
08.10.2020 в 22:23
ты там себе мужа нашел ???
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Инспектор ( )
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Химия
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Просто Квашин (Харьков)
08.10.2020 в 21:47
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nabo64
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