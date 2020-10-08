Болотников: Когда запустятся обновленные Карпаты, фанаты передадут нам старую эмблему

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников назвал причины, по которым львовский клуб сменил эмблему.

"Мы надеялись, что все поймут это, но подобных комментариев до сих пор полно. Похоже, надо сказать прямо. Бренд "Карпаты" – это название, герб, цвета, история и поддержка болельщиков. Без этого получим лишь голое юридическое лицо, за которое нет смысла бороться.

Понимая, что существующее юридическое лицо – КПФ "Карпаты" – имеет минимум шансов на выживание, мы пытаемся сохранить самое ценное, что у нее есть. Именно поэтому герб выведен из собственности клуба и передан ультрас. Когда запустятся обновленные "Карпаты" и фанаты увидят, что мы действительно делаем обещанное, они передадут нам старую эмблему.

Новая эмблема специально делалась такой ужасной – чтобы все догадались, что это не сознательный ребрендинг. Проблема в том, что она должна была просуществовать всего несколько месяцев, а придется использовать ее весь сезон. Вот за это нам жаль", – написал Болотников в фейсбуке.