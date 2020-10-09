Вторая лига
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Карпаты Галич - Оболонь-2: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч-открытие шестого тура Второй лиги
Поединок между крепкими середняками. Галичане добыли две победы кряду, в активе молодых "пивоваров" только три игры, но уже четыре очка.
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