Вторая лига. Бисиклета приносит Металлу шестую победу кряду, в матче лидеров

Виталий Федорив отметился красавцем-голом ударом через себя в падении, а Фомин снова не забил пенальти. Также впервые в этом чемпионате "Металл" пропустил, что не помешало выиграть.

В третьем матче подряд "Металл" получил право на пенальти. Хозяева активнее начали поединок и после острого проникающего паса Танчика в штрафную площадку соперника тому ничего не оставалось, кроме как фолить. Тем не менее, Руслан Фомин с точки огорчить Онопко не сумел, вратарь "Таврии" кончиками пальцев перевел мяч в штангу и не дал ему пересечь линию ворот.

Кстати, это не первый промах Руслана с пенальти в этом сезоне, в матче первого тура против "Днепра" (4:0) он уже отметился промахом. Всего же, с учетом Кубка, "Металл" исполнял одиннадцатиметровый приговор шесть раз в семи поединках, но только трижды его реализовал. Помимо Фомина, промахивался с точки и Егор Демченко.

Свои моменты имела и "Таврия", Денчук был в этом матче как никогда близок к прерыванию своей "сухой" серии. Причем иногда и собственные защитники подставляли вратаря, например после срезки Александра Мизюка лишь штанга пришла на подмогу голкиперу "Металла".

В дебюте второго тайма хороший удар Егора Демченко со штрафного лишь чудом не закончился голом, мяч опустился на сетку сверху. Однако результативной стала атака, разыгранная Лозовым и Танчиком, Евгений вывел Владимира один на один и тот забил второй мяч во втором поединке за "Металл".

Однако достаточно быстро "Таврии" удалось счет сравнять, после удара со штрафного вратарь не сумел зафиксировать мяч и последовал прострел вдоль линии вратарской, который замкнул Бочак. Это первый гол в ворота харьковчан в текущем чемпионате. Правда и равным счет долго не был - Рязанцев навесил с углового, Мизюк сбросил головой и Федорив решил ударить через себя. Решение было правильным, ведь мяч вонзился в сетку и никто не сумел его остановить, ни вратарь, ни стоявший на линии защитник. Вот так вот комбинация с участием центральных защитников позволила им исправить свою же результативную ошибку.

Концовку гости доигрывали в меньшинстве, повторное предупреждение получил Анатолий Масалов, который явно вышел из себе и еще и "напихал" Демченко, против которого грубо сфолил. Однако счет больше так и не изменился.

С шестью победами кряду на старте сезона и разницей мячей 18-1 "Металл" укрепляет свое лидерство в группе Б Второй лиги. Отрыв от ближайших преследователей ("Таврии" в том числе) составляет уже восемь очков.

Металл - Таврия 2:1 (0:0)

Голы: Танчик (58), Федорив (73) - Бочак (65)

На 15-й минуте Фомин не забил пенальти (вратарь)

Металл: Денчук, Кравченко, Федорив, Мизюк, Люлька, Демченко, Лозовой (Рязанцев 69), Багачанский (Поступаленко 27), Нехтий (Давыдов 90+3), Танчик (Ралюченко 67), Фомин (Ярош 83).

Таврия: Онопко, Соколан, Масалов, Окатый, Чмеленко, Афендулов, Клочко (Бочак 46), Макарченко, Жавко (Фетисов 63), Вакулинский (Фаюк 46), Захарченко (Кривич 79).

Предупреждения: Федорив (18), Ярош (90), Давыдов (90+3) - Окатый (42), Масалов (55,84), Бочак (59), Захарченко (72), Афендулов (75)

Удаление: Масалов (84)