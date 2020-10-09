Болотников: Можно ненавидеть Смалийчука, но он один из лучших менеджеров по продаже игроков

Директор по стратегическому развитию " Карпат " Сергей Болотников рассказал о непростой финансовой ситуации в львовском клубе.

"Финансовая ситуация в клубе сейчас очень сложная – есть долги и перед командой, и перед работниками офиса, и перед нашими партнерами.

Мы каждый день ищем деньги, чтобы клуб существовал. Рассчитывали на возврат долгов других клубов, но ситуация с коронавирусом осложняется, а это напрямую влияет на расчеты в футболе.

Если бы все расплатились с "Карпатами", нам хватило бы и на зарплаты, и доиграть сезон, и запустить первые реформы, и начать реструктуризацию долгов перед другими клубами, и создать обновленные "Карпаты".

Мы действительно хотим построить современный, европейский, успешный клуб, зарабатывать на свое существование. Вы можете ненавидеть Смалийчука, но не можете отрицать, что он – один из лучших менеджеров в украинском футболе по продаже игроков.

Всем остальным будет заниматься наша команда – люди с новой ментальностью (очень скоро расскажу о первых моих "трансферах"). Обычно менеджеры в украинском футболе – это люди, которые с разной успеваемостью тратят деньги владельца.

У нас нет миллионов владельца, поэтому у нас физически не может быть иной цели, кроме экономить, зарабатывать и оптимизировать расходы. Это кардинально иной подход. Если нам удастся, мы перепишем историю украинского футбола.

Мы понимаем всю сложность ситуации, поэтому не можем рассчитывать на поддержку лично нас. Но мы очень надеемся на вашу любовь к "Карпатам". Дайте нам шанс спасти клуб – и оценивайте уже по результату. Можем пообещать, что сделаем абсолютно все возможное, чтобы вы не разочаровались", – написал Болотников в фейсбуке.