Вторая лига. Чайка уверенно обыграла Ниву, Салбак не слабак. LIVE

ЧАЙКА - НИВА (Винница) 3:1 (1:0)

Гол: Бартошук (29), Ярмак (55), Тименко (85) - Браславский (58)

У гостей не смогли выйти на поле Эдуард Сербул и Артур Загорулько, но до перерыва "Нива" все-таки продержалась. Хоть однажды мяч все же оказался в сетке ее ворот, но арбитр зафиксировал офсайд в том эпизоде. Тем не менее, "Чайка" все же добилась своего на исходе получаса игры. Защитники винничан остановились после подачи со штрафного и фактически ни чем не мешали Андрею Бартошуку расстреливать Карабина.

Во второй тайме Ярмак удвоил преимущество своей команды, но Ярослв Браславский достаточно быстро сумел снова сделать счет минимальным. Таким образом, во всех восьми официальных играх сезона "Нива" забивает. Правда лишь против "Кривбасса" (1:0) пока что удавалось подопечным Шумовицкого удержать собственные ворота на замке.

Владимир Тименко под занавес поединка еще раз доказал, что над оборонительными действиями аутсайдеру группы А предстоит серьезная работа, забив третий мяч. Вторая победа в сезоне позволила подопечным Ильницкого подняться в верхнюю половину таблицы.

ПОДОЛЬЕ - УЖГОРОД 2:1 (1:1, идет второй тайм)

Гол: Салбак (9, 50) - Пуканич (22)

Удаление: Шкиндер (64, "Ужгород")

Израильский легионер Фади Салбак уже в дебюте отметился первым мячом за хмельницкий клуб, логично воплотив в материальный эквивалент стартовое давление хозяев. Но достаточно быстро Адриан Пуканыч восстановил статус-кво, использовав классный пас шведой в исполнении Юрия Чонки. Эта связка срабатывает у "Ужгорода" во втором матче кряду.

Еще в первом тайме на поле вышел Сергей Машталир, который на прошлой неделе вернулся из "Миная". Он имел превосходный шанс на то, чтобы вывести свою команду вперед "в раздевалку", но не сумел его использовать.

Вторую половину "Подолье" также начало активно и снова сумело забить. Тот же Салбак откликнулся на прострел Прихны справа и наглядно доказал, что хмельницкий клуб получил в его персоне классного центрфорварда-наконечника для уровня Второй лиги.

ЧЕРКАЩИНА - НИКОЛАЕВ-2 0:0 (0:0, идет второй тайм)

ДНЕПР - ПЕРЕМОГА 0:1 (0:1, идет второй тайм)

Гол: Семка (41)

Гол Артема Семки под занавес первого тайма стал логичным воплощением в жизнь преимущества гостей.

РЕАЛ ФАРМА - НИКОПОЛЬ 0:2 (0:2, идет второй тайм)

Гол: Полянский (21), Мандровский (40)

Виталий Полянский в середине первого тайма использовал навес партнера со штрафного с правого фланга, неотразимо пробив головой в упор. Сергей Мандровский еще до перерыва забил второй мяч своей команды, сделав ее заявку на первую победу в сезоне еще более весомой.

МЕТАЛЛУРГ - ЭНЕРГИЯ 0:0 (0:0, идет первый тайм)