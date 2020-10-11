Вторая лига
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Рубикон- Волынь-2: смотреть онлайн, видеотрансляция
Поединок команд из нижней половины таблицы группы А
У "Рубикона" и дубля "Волыни" по одной победе в активе, но киевляне еще и имеют две ничьи.
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