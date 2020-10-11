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Вторая лига. Минимальная победа Рубикона над Волынью-2
Команда из Киевской области добыла вторую викторию кряду
РУБИКОН - ВОЛЫНЬ-2 1:0 (1:0)
Голы: Тищенко (43 пен)
Команды играли в оптимальных составах, за исключением Максима Войтиховского, который с основой "Волыни" отправился на матч Первой лиги в Херсон. Однако ассоциировать этого центрального защитника с дублем все сложнее, ведь после карантина в команде он активно привлекается Василием Сачко к матчам основного состава.
Касательно игры, то она до перерыва была равной с небольшой вспышкой активности от хозяев под конец первого тайма. Именно эта вспышка и позволила команде Виктора Куряты повести в счете. Сперва Максим Тищенко пробивал в упор, но Арсений Коркодим каким-то чудом спас свою команду. После подачи углового "Рубикон" заработал пенальти и тот же Тищенко все же переиграл оппонента с "точки".
После перерыва счет не изменился, хотя обе команды имели неплохие моменты. Тем не менее, вратарям приходилось редко вступать в игру, в основном удары наносились мимо створа ворот. На последних секундах у "Волыни" были претензии на пенальти, но арбитр зафиксировал в том эпизоде положение вне игры.
"Рубикон" набрал восемь очков и обошел "Диназ", "Буковину" и "Чернигов" в турнирной таблице. "Волынь-2" идет одиннадцатой, опережая только львовские "Карпаты" по разнице мячей и винницкую "Ниву", которую и обыграла в очной встрече первого тура.
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