Вторая лига. Минимальная победа Рубикона над Волынью-2

РУБИКОН - ВОЛЫНЬ-2 1:0 (1:0)

Голы: Тищенко (43 пен)

Команды играли в оптимальных составах, за исключением Максима Войтиховского, который с основой "Волыни" отправился на матч Первой лиги в Херсон. Однако ассоциировать этого центрального защитника с дублем все сложнее, ведь после карантина в команде он активно привлекается Василием Сачко к матчам основного состава.

Касательно игры, то она до перерыва была равной с небольшой вспышкой активности от хозяев под конец первого тайма. Именно эта вспышка и позволила команде Виктора Куряты повести в счете. Сперва Максим Тищенко пробивал в упор, но Арсений Коркодим каким-то чудом спас свою команду. После подачи углового "Рубикон" заработал пенальти и тот же Тищенко все же переиграл оппонента с "точки".

После перерыва счет не изменился, хотя обе команды имели неплохие моменты. Тем не менее, вратарям приходилось редко вступать в игру, в основном удары наносились мимо створа ворот. На последних секундах у "Волыни" были претензии на пенальти, но арбитр зафиксировал в том эпизоде положение вне игры.

"Рубикон" набрал восемь очков и обошел "Диназ", "Буковину" и "Чернигов" в турнирной таблице. "Волынь-2" идет одиннадцатой, опережая только львовские "Карпаты" по разнице мячей и винницкую "Ниву", которую и обыграла в очной встрече первого тура.