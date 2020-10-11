Вторая лига. Эпицентр обыгрывает львовские Карпаты

ЭПИЦЕНТР - КАРПАТЫ (Львов) 2:0 (1:0)

Голы: Ничипоренко (2), Раца (49)

Удален: Сличный (21)

Как и в прошлом туре, "Эпицентру" удалось забить быстрый мяч, который по сути решил судьбу поединка. Обескровленные уходом ряда игроков, "Карпаты" в целом могут быть довольны уже тем, что в Дунаевцах не повторился кубковый сценарий очного поединка этих команд. Тогда, напомним, львовяне были разгромлены со счетом 0:4. Стоит отметить, что в обоих случаях доигрывали матчи львовяне в меньшинстве, в этот рз уже с 21-й минуте, когда был удален Степан Сличный.

Открыл счет защитник Олег Ничипоренко дальним ударом. Если Николай Буй в прошлом туре оформил взятие ворот на 54-й секунде, то в этот раз "Эпицентр" забил на 104-й. Мяч вонзился в нижний угол, в Валентин Горох, судя по всему, просто проспал момент удара.

Второй гол на счету Сергея Раца и снова можно предъявить претензии к вратарю гостей, который не смог отразить удар в ближний угол, а лишь коснулся мяча руками, не поставив их достаточно жестко.

"Эпицентр" имеет 11 очков в активе и делит с "Карпатами" из Галича третье место. Львовяне же имеют в активе одну победу при четырех поражениях.