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Вторая лига. Эпицентр обыгрывает львовские Карпаты
И догоняет другие Карпаты в таблице
ЭПИЦЕНТР - КАРПАТЫ (Львов) 2:0 (1:0)
Голы: Ничипоренко (2), Раца (49)
Удален: Сличный (21)
Как и в прошлом туре, "Эпицентру" удалось забить быстрый мяч, который по сути решил судьбу поединка. Обескровленные уходом ряда игроков, "Карпаты" в целом могут быть довольны уже тем, что в Дунаевцах не повторился кубковый сценарий очного поединка этих команд. Тогда, напомним, львовяне были разгромлены со счетом 0:4. Стоит отметить, что в обоих случаях доигрывали матчи львовяне в меньшинстве, в этот рз уже с 21-й минуте, когда был удален Степан Сличный.
Открыл счет защитник Олег Ничипоренко дальним ударом. Если Николай Буй в прошлом туре оформил взятие ворот на 54-й секунде, то в этот раз "Эпицентр" забил на 104-й. Мяч вонзился в нижний угол, в Валентин Горох, судя по всему, просто проспал момент удара.
Второй гол на счету Сергея Раца и снова можно предъявить претензии к вратарю гостей, который не смог отразить удар в ближний угол, а лишь коснулся мяча руками, не поставив их достаточно жестко.
"Эпицентр" имеет 11 очков в активе и делит с "Карпатами" из Галича третье место. Львовяне же имеют в активе одну победу при четырех поражениях.
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