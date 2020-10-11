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Эпицентр - Карпаты Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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В Дунаевцах львовский клуб попытается сыграть лучше, чем на Кубок

Эпицентр - Карпаты Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Эпицентр" идет четвертым, имея две игры в запасе и неплохие перспективы выхода на второе место, а вот "Карпаты" после домашнего поражения опустились на предпоследнее место в группе А.

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В статье: Вторая лига Карпаты (Львов) Эпицентр (Дунаевцы)
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