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Эпицентр - Карпаты Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Дунаевцах львовский клуб попытается сыграть лучше, чем на Кубок
"Эпицентр" идет четвертым, имея две игры в запасе и неплохие перспективы выхода на второе место, а вот "Карпаты" после домашнего поражения опустились на предпоследнее место в группе А.
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