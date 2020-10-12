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Папа Гуйе подписал контракт с клубом Второй лиги

Вторая лига
(2 голосов)

Защитник вернулся в Харьков

Папа Гуйе подписал контракт с клубом Второй лиги
Новина українською

Известный в Украине защитник, 36-летний сенегалец Папа Гуйе подписал контракт с харьковским "Металлом".

Условия и сроки соглашения клуб не разглашает. В составе команды футболист будет играть под номером 30.

Напомним, что последним клубом Гуйе был "Днепр-1", который футболист покинул по окончанию прошлого сезона.

Также отметим, что в Украине у защитника богатая история выступлений. Ранее он защищал цвета "Волыни", "Металлиста", ФК "Днепр" и "Карпат".

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В статье: Папа Гуйе Металл (Харьков)
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 20:30
Чую Металл имеет амбиции хорошие. Только чтоб не оказлся потом такой как Днепр 1. А реально ссмог составить конкуренцию.
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