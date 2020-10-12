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Папа Гуйе подписал контракт с клубом Второй лиги
Защитник вернулся в Харьков
Известный в Украине защитник, 36-летний сенегалец Папа Гуйе подписал контракт с харьковским "
Условия и сроки соглашения клуб не разглашает. В составе команды футболист будет играть под номером 30.
Напомним, что последним клубом Гуйе был "Днепр-1", который футболист
Также отметим, что в Украине у защитника богатая история выступлений. Ранее он защищал цвета "Волыни", "Металлиста", ФК "Днепр" и "Карпат".
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Источник:Официальный телеграм-канал Металла
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Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 20:30
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