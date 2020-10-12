Папа Гуйе подписал контракт с клубом Второй лиги

Известный в Украине защитник, 36-летний сенегалец Папа Гуйе подписал контракт с харьковским " Металлом ".

Условия и сроки соглашения клуб не разглашает. В составе команды футболист будет играть под номером 30.

Напомним, что последним клубом Гуйе был "Днепр-1", который футболист покинул по окончанию прошлого сезона.

Также отметим, что в Украине у защитника богатая история выступлений. Ранее он защищал цвета "Волыни", "Металлиста", ФК "Днепр" и "Карпат".