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Александр Кучер признан лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге

Вторая лига
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Металл обыграл Таврию и продолжает уверенно лидировать

Александр Кучер признан лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге
Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Второй лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге признан наставник "Металла" Александр Кучер, подопечные которого победили на своем поле одного из конкурентов - симферопольскую "Таврию" (2:1), и продолжают лидировать в группе "Б" без потери очков.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.

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В статье: Александр Кучер Металл (Харьков)
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