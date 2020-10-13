Александр Кучер признан лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Второй лиге, назвало лучшего тренера.

Так, лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге признан наставник " Металла " Александр Кучер, подопечные которого победили на своем поле одного из конкурентов - симферопольскую "Таврию" (2:1), и продолжают лидировать в группе "Б" без потери очков.

Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.