Вторая лига
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Александр Кучер признан лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге
Металл обыграл Таврию и продолжает уверенно лидировать
Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги очередного тура в украинской Второй лиге, назвало лучшего тренера.
Так, лучшим тренером 6-го тура во Второй лиге признан наставник "
Наставник получил за этот тур от экспертов средний балл 4,8 из 5-ти возможных.
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