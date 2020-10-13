Литовченко возглавил команду Второй лиги - и получил задание

" Рубикон " получил новый тренерский штаб. Главным тренером назначен 41-летний специалист Сергей Литовченко.

В годы игровой карьеры выступал за украинские клубы Нафком-Академия, Черкассы, Таврия Симферополь, Арсенал Киев, Волынь Луцк, Гелиос Харьков, Николаев, Арсенал-Киевщина, латвийскую Даугаву и Ригу, белорусский Торпедо-СКА и узбекский Локомотив.

Как главный тренер работал в киевском Арсенале, белорусском Днепре (Могилев), армянском Локомотиве.

Вместе с Сергеем Литовченко в тренерский штаб "Рубикона" также вошел его ассистент Виталий Разгон.

Новому тренерскому штабу руководство клуба поставило цель - выйти по окончанию сезона в Первую лигу.

Виктор Курята, под руководством которого "Рубикон" провел 63 матча, получил 17 побед и получил право выступать чемпионате Второй лиги, продолжит работать в тренерском штабе старшим тренером.