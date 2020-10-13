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Литовченко возглавил команду Второй лиги - и получил задание
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В годы игровой карьеры выступал за украинские клубы Нафком-Академия, Черкассы, Таврия Симферополь, Арсенал Киев, Волынь Луцк, Гелиос Харьков, Николаев, Арсенал-Киевщина, латвийскую Даугаву и Ригу, белорусский Торпедо-СКА и узбекский Локомотив.
Как главный тренер работал в киевском Арсенале, белорусском Днепре (Могилев), армянском Локомотиве.
Вместе с Сергеем Литовченко в тренерский штаб "Рубикона" также вошел его ассистент Виталий Разгон.
Новому тренерскому штабу руководство клуба поставило цель - выйти по окончанию сезона в Первую лигу.
Виктор Курята, под руководством которого "Рубикон" провел 63 матча, получил 17 побед и получил право выступать чемпионате Второй лиги, продолжит работать в тренерском штабе старшим тренером.
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