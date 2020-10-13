Второлиговская " Чайка " объявила об отставке главного тренера Тараса Ильницкого.

По какой причине специалист покинул свой пост, клуб не сообщает.

Отметим, что Ильницкий возглавлял команду из Петропавловской Борщаговки почти два года.

На данный момент "Чайка" занимает 5-е место в группе А Второй лиги.