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Чайка объявила об отставке главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Тарас Ильницкий покидает команду, с которой работал почти два года

Чайка объявила об отставке главного тренера
Новина українською

Второлиговская "Чайка" объявила об отставке главного тренера Тараса Ильницкого.

По какой причине специалист покинул свой пост, клуб не сообщает.

Отметим, что Ильницкий возглавлял команду из Петропавловской Борщаговки почти два года.

На данный момент "Чайка" занимает 5-е место в группе А Второй лиги.

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Тарас Ильницкий
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Источник:
ФК Чайка

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