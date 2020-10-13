Вторая лига
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Чайка объявила об отставке главного тренера
Тарас Ильницкий покидает команду, с которой работал почти два года
Второлиговская "
По какой причине специалист покинул свой пост, клуб не сообщает.
Отметим, что Ильницкий возглавлял команду из Петропавловской Борщаговки почти два года.
На данный момент "Чайка" занимает 5-е место в группе А Второй лиги.
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Источник:ФК Чайка
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